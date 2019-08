Dos años de suspensión a basquetbolista “embarazado”

Este fin de semana se viralizó una de las anécdotas más surrealista en la historia del deporte. DJ Cooper, basquetbolista de 28 años, intentó burlar una prueba antidopaje. Los resultados arrojaron un embarazo, lo que da a entender que la prueba le pertenecía a su novia.

Mientras Cooper se preparaba para ser parte del equipo nacional de Bosnia-Herzegovina, a mediados del año pasado, se sometió a la prueba de detección de drogas a través de la orina. Pero en lugar presentar su propia orina, entregó una muestra de la orina de su pareja, quién estaba embarazada.

Las autoridades encontraron que la muestra que proporcionó DJ contenía ganodotropina coriónica humana o hCG, hormona que se produce durante el embarazo.

Como consecuencia, la FIBA dictaminó que el jugador será suspendido durante 2 años del deporte profesional, por lo que no podrá ser elegible hasta 2020.

El comunicado de Cooper para dejar AS Mónaco:

“Decidí dar un paso atrás del baloncesto y poner fin a mi contrato con el equipo por razones familiares. En el estado actual, mi mente y concentración no son el baloncesto y no quiero ser una causa de interrupción para el equipo… este equipo que amo, este equipo que representa el extraordinario Principado de Mónaco, que me trajo una experiencia de vida única. Este equipo representa una organización profesional dirigida por personas comprometidas, apasionadas y vigorosas”, sentenció en un comunicado que dio a conocer Mónaco en 2018.