Dos argentinos, a la final del torneo en Buenos Aires

Trece años después, el torneo de tenis de Buenos Aires tendrá un campeón de la casa, para el cual será, además, su primera vez.

El título del Argentina Open será dirimido hoy entre dos argentinos de distintas camadas: el máximo favorito Diego Schwartzman, número 9 del mundo, y Francisco Cerúndolo, proveniente de la qualy y sorpresa del certamen que se disputa sobre arcilla en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

En la cancha central “Guillermo Vilas”, Cerúndolo derrotó al español Albert Ramos-Viñolas, quinto favorito, por 7-6 (5), 3-6 y 6-2 en la primera semifinal de la jornada. Y en la segunda, Schwartzman se impuso al serbio Kecmanovic, cuarto preclasificado, por 6-0 y 6-4.

La familia Cerúndolo vive una quincena de ensueño. La semana pasada, Juan Manuel, de 19 años y hermano menor de Francisco, obtuvo el cetro del Córdoba Open en su primer torneo ATP, también tras llegar desde las calificatorias.

Además, “Fran” Cerúndolo es el primer jugador proveniente de la qualy que alcanza la final del Argentina Open desde 2001.

Schwartzman, de 28 años, intentará levantar por fin la copa en su ciudad natal. En 2019 la perdió ante el italiano Marco Cecchinato, y el año pasado se retiró por lesión sin poder disputar las semifinales.

El semifinalista de Roland Garros 2020 y único “top ten” del continente americano en la actualidad es claro favorito para la final del ATP 250.

“Tengo muchas ganas de ganar. Un argentino va a levantar la copa, espero ser yo”, manifestó ayer Schwartzman.— AP

ReaccionaLargo camino

El tenista suizo Roger Federer reaparecerá en una cancha de tenis luego de más de un año.

Entusiasmado

“Ha sido un largo y duro camino. Sé que todavía no he llegado a la línea de meta, pero estoy bien. He entrenado bien, me siento realmente animado”, agregó Roger Federer, exnúmero uno del mundo, en un vídeo publicado en redes