Dos cetros nacionales en golf

Fierro y Mathiaz Calderón, bien en Puerto Vallarta

Dos coronas, una en la categoría mayor y otra en las de iniciación, colocaron al Yucatán Country Club entre los principales ganadores del LXX Campeonato Nacional Infantil y Juvenil.

El torneo reunió a los principales exponentes de las regiones en que está seccionado el golf en el país, en los campos de The Greg Norman Signature Course At Vidanta, Flamingos Golf Club y The Nayar Golf Course At Vidanta en Puerto Vallarta y entregó pases para varios de los torneos internacionales, entre ellos el Rolex Girls Junior Championship (AJGA), el AJGA Invitational At Sedgefield, el International Junior Masters, entre otros.

En la categoría principal, de 18 años y menores, los monarcas fueron Alejandro Fierro Saúl, del Yucatán Country Club, quien logró un total de 209 golpes, con menos 10. Alexa Saldaña (-5), del Club de Golf Bellavista, se coronó en femenil. Fierro superó en cerrada batalla a Sean Citherlet, quien con 213 golpes ocupó el segundo lugar, mismo score que tuvo Manuel Barbachano Lascuraín, del Yucatán Country Club, y otro local, Sebastián Gamboa, terminó en la quinta posición con 216 golpes.

En femenil, Ariel González Arceo, del Yucatán Country Club, con 227 golpes, se ubicó en el noveno puesto.

El pequeño Mathiaz Calderón Pérez, del Yucatán Country, siguió con su proceso formativo y fue el campeón en la categoría de 7 años y menores al entregar una tarjeta de 77 golpes.

En 10-11 años varonil, Leonardo Calderón Valdez y Víctor Eduardo Aceves Pérez, ambos del Yucatán Country Club, ocuparon el séptimo y octavo lugares, con 245 y 247 golpes, respectivamente.

Dos semanas antes, los golfistas yucatecos habían destacado en la Copa Yucatán, que por cuestiones de la pandemia se realizó en Cancún. “Estamos muy contentos porque vemos nuestros jugadores están despuntando”, comentó Jorge Robleda Moguel, presidente de la Federación Mexicana de este deporte, quien encabezó la premiación del Campeonato Nacional en Vallarta.

“Contamos con unas camadas muy importantes en el golf mexicano, tenemos asegurada la continuidad de los que van a suceder a los que están destacando ahora”, dijo el federativo yucateco.— Gaspar Silveira