Drama en el GP de Italia: muere Dupasquier, piloto de solo 19 años

SCARPELIA.- El piloto suizo Jason Dupasquier, de solo 19 años, murió luego de un accidente en la segunda clasificación de Moto3 del Gran Premio de Italia, informó la organización del campeonato del mundo de motociclismo.

"Tras un grave incidente en la segunda clasificación..., informamos con gran tristeza del fallecimiento del piloto Jason Dupasquier", señaló en un comunicado.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Explicó que el suizo se involucró ayer en un incidente con varios pilotos entre las curvas 9 y 10, que obligó a mostrar bandera roja a partir de entonces.

Los vehículos de intervención médica de la FIM llegaron al lugar inmediatamente.

Se atendió al piloto en pista antes de trasladarlo en helicóptero, en estado estable, al Hospital Careggi de Florencia.

Fallece en el hospital

"A pesar de los esfuerzos del personal médico del circuito y de todos los que atendieron al piloto suizo el hospital anunció que Dupasquier sucumbió (hoy) lamentablemente a sus lesiones".

"Dupasquier realizó un impresionante comienzo de su segunda temporada en la categoría en los Grandes Premios, sumando puntos de forma constante y situándose entre los diez primeros de la clasificación", agrega.

"La FIM (Federació Internacional de Motociclismo), IRTA (Asociación Internacional de Equipos de Competición), MSMA (Asociación Internacional de Constructores) y Dorna Sports, organizadora del campeonato, transmiten nuestro más sentido pésame a la familia, los amigos, el equipo y los seres queridos de Dupasquier", concluye.

Minuto de silencio

Poco después el campeonato del mundo de motociclismo, con todos los pilotos de MotoGP al frente de la formación de salida, rindió un emotivo minuto de silencio en homenaje a Dupasquier.

Con la KTM del suizo y su dorsal "50" al frente, un rótulo en el que se podía leer "Jason Always in our hearts" (Jason siempre en nuestros corazones) sujetado por su equipo y todos los pilotos de MotoGP tras ellos en muestra de respeto, se cumplió con el minuto de silencio.

En realidad toda la formación de salida del Gran Premio de Italia de MotoGP escoltó al equipo Pruestel en el emotivo homenaje al joven piloto, que concluyó con un aplauso de todos los participantes.