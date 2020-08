Duele más el orgullo

De todo... y de nada

Gaspar Silveira Malaver

No siempre sucede, pero cada que se pueda, al deporte se le tiene que respetar.

Cuando Alex Rodríguez regresó de una suspensión por dopaje, que él mismo confesó, en Boston lo recibieron con un pelotazo. En realidad, fueron dos pelotas ceñidas y el golpe. “A-Rod” luego sacudió al mismo lanzador con un jonrón que dejó en silencio a todos en Fenway Park.

Generalmente, es una “necesidad” eso de irse con todo contra el bateador, o el goleador si fuera futbolista, o canastero si se tratara de básquetbol, el que hace algo ilegal o, incluso, si firma con otro equipo que no queremos que se vaya el ídolo.

A los Astros les han dado duro los pitchers rivales. Y seguramente esa será la tónica en lo que dure la temporada acortada por el Covid-19. Siempre dije que esa sanción que les puso el béisbol por hacer trampa era demasiado suave y quizá por esa misma razón es que los equipos reaccionan con furia contra ellos.

Digo… Si nos vamos un siglo atrás, a los Medias Blancas de Chicago del “Descalzo” Jackson no les dieron una temporada, sino que a varios jugadores los sancionaron vetándolos del béisbol por venderse en una Serie Mundial. Nació la infamia eterna de los “Medias Negras”.

No se volvió a ver a Joe Jackson nunca en los diamantes y era entonces el mejor pelotero.

Sucedió luego con Pete Rose y las apuestas. Dejaron fuera al líder de hits de todos los tiempos en un castigo que se me hace absurdo. Rose y Joe Jackson están pagando de por vida por algo que se dijo hicieron, pero que realmente nunca se supo si hubo o no culpa directa o afectación, en el caso de Rose, en los juegos de los Rojos. A los Astros sí los descubrieron con trampa, robando señales. Y los sancionaron.

Tal vez viendo la cantidad de pelotazos que llevan se den cuenta que la ridícula sanción tiene a los rivales molestos: no hubo ningún pelotero entre los castigados. Y eso que tienen la fortuna de que los estadios están vacíos. Si no, los texanos serían ridiculizados. Solo falta que, dentro de unos años, si José Altuve sigue con sus grandes temporadas, resulte electo al Salón de la Fama pese a jugar en un equipo atrapado haciendo trampa, y “El Descalzo” continúe desterrado y a Pete Rose no se le abran las puertas de Cooperstown.