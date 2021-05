"Duele no representar a tu país": Sergio Ramos no jugará la Eurocopa

Sergio Ramos, capital del seleccionado español y del Real Madrid, no jugará la próxima Eurocopa.

El torneo avalado por la FIFA, que comenzará el próximo 11 de junio, al quedar fuera de la convocatoria del director técnico Luis Enrique.

¿Por qué está fuera Ramos?

“Si hubieran estado bien Carvajal y Ramos habrían venido. No hago la lista en función de esto”, argumentó el estratega con pasado en el Barcelona ante la decisión de marginar a las estrellas de la Casa Blanca.

🗣️ @LUISENRIQUE21: “Si Ramos y Carvajal hubieran participado en la temporada estarían en la lista".



➡️ "Yo no hago encaje de bolillos en función de que estén contentos unos u otros".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/BMdxGePpel — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

Y continuó: “He decidido que no esté en esta lista porque no ha podido competir esta temporada, especialmente desde enero. No sólo no ha podido competir con su equipo sino que ni ha podido entrenar”.

Reacción de Ramos en redes

Unos minutos después del revuelo que provocó la noticia, el jugador se expresó en las redes sociales, donde manifestó el dolor que le provoca perderse el campeonato internacional.

“Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa".

Entrega al 100%

"He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

“Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre".

🔴 AMPLIACIÓN | Por primera vez en la historia, la selección de fútbol de España acudirá a una gran competición internacional sin ningún jugador del Real Madrid https://t.co/DM4qGK3Cw5 — EL PAÍS (@el_pais) May 24, 2021

"Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero. Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. ¡Un saludo grande a todos y siempre. Viva España y Hala Madrid”, concluyó Sergio.

Sin jugadores del Real Marid

Por primera vez en la historia, el seleccionado de España acudirá a una competencia de élite sin futbolistas del Real Madrid en su plantel, ya que tanto Nacho como Marco Asencio, los otros con posibilidades de ser llamados, también quedaron al margen junto al lesionado Dani Carvajal.

🗣️ @LUISENRIQUE21: “Hay varios jugadores que podrían estar en la lista perfectamente. Se lo merecen y sería justo".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/BLlbXbrw7x — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

Cambios por la pandemia

Las 24 selecciones participantes de la Eurocopa 2020, postergada para este año por la pandemia de coronavirus, podrán tener 26 jugadores, tres más que el límite original, informó infobae.com.

Sin embargo, Luis Enrique llamó a 24 protagonistas con la posibilidad de ampliar la nómina hasta 48 horas antes del inicio de la competencia.

Seleccionado español

Arqueros: Unai Simón, David de Gea, Robert Sánchez

Defensores: José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Marcos Llorente

Volantes: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabián.

Delanteros: Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré y Sarabia