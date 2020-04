Dueño de los Cowboys participó en el Draft desde su costosísimo yate

MIAMI.— El propietario y gerente general de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones, eligió un yate de 250 millones de dólares como oficina virtual.

Jones, como gerente general de Dallas, y su hijo, Stephen, vicepresidente de operaciones, seleccionaron al receptor CeeDee Lamb, quien brilló en Oklahoma.

El yate llamado el Bravo Eugenia, que causó revuelo en redes sociales por el tamaño y lujo, supuestamente le costó a Jones $100 millones más de lo que les costó comprar a los Cowboys en 1989.

El buque tiene un spa, sauna, sala de vapor, sala de masajes, piscina profunda, un gimnasio completo y dos almohadillas para helicópteros.

En un inicio, Jones se iba a atrincherar en solitario en el yate donde iba a elegir los nuevos jugadores colegiales para los Cowboys. Finalmente lo hizo en compañía de su familia.

La elección de Lamb fue controvertida para Dallas, pese a que era uno de los mejores receptores disponibles del Draft.

Sin embargo, la escuadra tenía otras posiciones que cubrir con más urgencia, como la secundaria.

Jones dijo que eligió a Lamb porque era un talento que no podrían dejar pasar.

CeeDee Lamb girlfriend thought she could sneak a peek through his phone because he was talking to Jerry Jones. He was about to curse her ass out on National TV 😂😂😂 AHT-AHT 👋🏾👋🏾 pic.twitter.com/Ecm87bnhZR