Dueño de mueblería apuesta 3.4 millones de dólares a los Bucaneros

HOUSTON (EE.UU.), (EFE).- El dueño de una famosa tienda de muebles en Houston, Jim "Mattress Mack" McIngvale, vuelve a ser el centro de atención en el mundo de las apuestas.

Jim apostó 3.46 millones de dólares a favor de los Bucaneros de Tampa Bay, que se enfrentan el próximo domingo 7 de febrero a los Kansas City Chiefs, en el Super Bowl LV.

