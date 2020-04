Dugarry: Pogba es ideal para reforzar al Real Madrid

Mónaco.- El exfutbolista francés Christophe Dugarry, campeón del mundo en 1998 y de la Eurocopa 2000, aseguró este jueves que su compatriota Paul Pogba es “el chico ideal” para reforzar al Real Madrid, club al que se la ha vinculado por varias temporadas.

“Todos hemos visto que el centro del campo del Madrid ha envejecido un poco. Es un mediocampo al que le cuesta proyectarse, romper líneas y entrar desde atrás cuando llegan centros. Paul sabe cómo hacerlo. Para mí, es el chico ideal para aportar lo que le falta al Real Madrid”, manifestó para una radiodifusora local.

Dugarry, quien compartió vestuario en la selección francesa con Zinedine Zidane, actual técnico "merengue", explicó que si a “Zizou” le agrada la idea de fichar al actual jugador del Manchester United, “no hay que esperar por un año más”.

“Ha sido un año difícil para Paul por las lesiones. Además, el Manchester United no va bien, pero cada vez que ha jugado ha llegado a su nivel. Conociendo a “Zizou”, si está enamorado de Pogba, no hay motivo para esperar un año más”, añadió.

El posible fichaje de Pogba por el conjunto de Chamartín también dependerá de la decisión que tome la FIFA con el próximo mercado de fichajes veraniego, el cual podría verse alterado por la pandemia de COVID-19, que suspendió indefinidamente el futbol mundial.

