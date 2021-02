Duro golpe a Ricardo Villa

El yucateco, sin apoyo para ir al Preolímpico

El yucateco Ricardo Villa Can recibió un remate casi a quemarropa, sin raqueta, en sus aspiraciones de crecer y llegar a unos Juegos Olímpicos. Pero la muerte súbita en que se encuentra, la peleará con todo.

El joven tekaxeño, con boleto ganado a toda ley para el Preolímpico de abril en Rosario, cayó en un predicamento serio: la Conade le informó que no tendrá presupuesto para apoyar su campamento previo y la competencia en el selectivo final rumbo a Tokio.

“Estoy decepcionado de que las autoridades me hayan dicho que no, esto es muy triste. Pero no desmotivado, eso nunca. Y haré todo para ir al Pre y clasificar a Tokio. Es mi sueño”, comenta al Diario el destacado tenismesista del Sur yucateco.

Villa Can, con 22 años de edad, es uno de los exponentes de su disciplina con mayor proyección en América. Campeón nacional de primera fuerza tres años consecutivos, estaba enfocado en su preparación para el selectivo preolímpico que reparte los últimos boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Lleva años enfocado en ese proceso, entre largos viajes y campamentos, sacrificios familiares, especialmente financieros.

“Y de pronto te dicen que no, que no habrá apoyo para ir al Preolímpico. ¿Cómo te dicen eso a poco más de un mes del torneo? ¿Cómo nos podemos sentir los deportistas que recibimos una noticia así”, expresa, con notables muestras de coraje por la noticia e incertidumbre por lo que tendrá que vivir desde ya para tratar de obtener recursos para hacer el viaje a Rosario, donde del 13 al 17 de abril será la competencia. Villa Can tendrá que estar mucho antes porque para poder participar deberá someterse a una cuarentena por el coronavirus y presentar prueba negativa al inscribirse.

¿Lucharás para tratar de lograrlo?

“Claro. Lo haré. Me siento muy decepcionado, no esperaba esta noticia. Se ha dicho que los mexicanos tendremos apoyos, que nos ayudarán con todo. ¿Y de pronto esto? Pero reitero, no estoy desmotivado, al contrario, esto me motiva más para pelear por ir”.

“¿Sabes? Ustedes lo saben porque se los he dicho: yo soy muy nacionalista, amo a México, quiero mucho a mi país, cada que lo represento siento un gran orgullo, y eso me hará salir adelante en esta ocasión. A pesar de las adversidades, lo haré, confió en poder ir”.

¿Qué sigue?

“Eso es lo más complicado porque ahora tendré que dedicarme a dos cosas. Tendré que seguir con mi preparación a todo lo que da, o a todo lo que se pueda, ya saben, por el coronavirus que nos afectó y sigue afectando, y también me pondré a ver cómo conseguir recursos.

Mi familia me apoya y seguramente hará muchos más sacrificios que los hechos anteriormente. Aquí, la verdad, el gobierno de Yucatán me ha apoyado en toda mi carrera. El problema es de arriba, allá es donde deciden dar los apoyos para los campamentos para competencias así. Y ahora nos dijeron que no”.

Ricardo Villa reitera sus tres coronas nacionales en primera fuerza y el ser ganador del derecho legítimo de representar a México en el Preolímpico de Buenos Aires. “No estamos pidiendo nada que no merezcamos. Ganamos el derecho de ir y nos dijeron que habría apoyo para hacerlo”.

El tekaxeño afirma que “estoy clasificado entre los 30 mejores de América y todos los que estamos en ese ranking tenemos posibilidades de clasificar a Tokio”.

Su perspectiva en el torneo selectivo lo señala así: “Un Preolímpico es un torneo muy corto, peleado, y muchas veces la presión juega un papel fundamental. Mi expectativa es que, los que en teoría estamos más lejos, somos los que menos tensiones tenemos. En mi caso, no tengo nada qué perder. Me he preparado mentalmente para afrontar el torneo. Y muchos a la hora no pueden controlar ese punto. Yo siento que tengo posibilidades de clasificarme”.

Con muchas preocupaciones desde que comenzó la pandemia, que forzó el cierre de campamentos en todos lados, Villa Can ha entrenado como ha podido.

“En mi casa, en otros lugares privados, en ejercicios y pesas, y apenas se pudo, en cuestiones de tenis de mesa, ya metido a fondo”.

“Tengo mucha fe en que todo se podrá, de mi parte no quedará. Habrá que trabajar mucho en la mesa y también para obtener recursos”.

“Es triste todo esto porque uno, como deportista, debe dedicarse a lo suyo: a prepararse, a entrenar. No ponerse a ver cómo hace para ir a una competencia”.— Gaspar Silveira Malaver