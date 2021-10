Correa reacciona a seña

“E-Rod” gozó al boricua tras un ponche el lunes

Cuando Eduardo Rodríguez terminó su salida del Juego 3 por los Medias Rojas en la Serie de Campeonato de la Liga Americana con un ponche propinado al puertorriqueño Carlos Correa, el zurdo se burló de un gesto del torpedero de Houston del Juego 1, cuando el boricua puso su mano en la muñeca izquierda para expresar que era tiempo de él y los Astros en playoffs.

Pero la seña no le agradó para nada al piloto de los patirrojos, Alex Cora.

“Le dejé saber que no tenemos que hacer eso” reveló Cora. “No hagas eso. No tenemos que hacer eso y él lo entiende. No estoy enojado con él. Hablamos de una mentalidad humilde. Nos gusta luchar, nos gusta jugar. Pero no hacemos eso”.

Por su parte, Rodríguez reconoció que sus emociones se salieron un poco de control tras ponerle punto final a una brillante presentación.

“Fue algo que fue parte del momento”, expresó Rodríguez. “Me siento mal y hasta le pediré disculpas a Correa si lo veo en persona”.

Sin embargo, a Correa no le enfadó ver al serpentinero emplear su celebración tras abanicarse.

“Pensé que fue genial”, declaró Correa. “Personalmente me encantó. Pienso que el juego debe evolucionar de esa manera, donde los jugadores puedan expresar sus emociones”.—MLB