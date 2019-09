Edson dice presente

El mexicano hace gol con el Ajax; “Chucky”, titular

La Liga de Campeones de Europa está de vuelta y en su primera fecha regaló debuts positivos, entre los que destacan el golazo de Edson Álvarez, que contribuyó al triunfo de su equipo, el Ajax, 3-0 sobre el francés Lille.

También es para mencionar el debut de Hirving Lozano en el triunfo de Nápoles 2-0 sobre el actual campeón, Liverpool. El mexicano tuvo una aceptable actuación, pero no pudo hacerse presente en el marcador y terminó saliendo de cambio.

En el minuto 50, el conjunto de casa tejió ofensiva, el balón llegó por derecha al brasileño David Neres, quien hizo quiebre a un defensa hacia el centro y cercano a los linderos del área grande filtró el esférico para un escurridizo Álvarez, quien disparó de diestra, con poco ángulo, cruzado y por alto para hacer un golazo.

Eufórico festejo del de Tlalnepantla y de cuna futbolística amercanista, en compañía de sus coequiperos y un público entregado por su primer gol con el uniforme del Ajax.

Los más de 90 minutos que duró el encuentro en la cancha del estadio Johan Cruyff fueron para el mexicano, quien respondió de gran forma a las necesidades del estraga del cuadro de casa.

El gol de Álvarez cobra mayor relevancia por unas declaraciones de Ronald de Boer, leyenda del Ajax y actual técnico de fuerzas inferiores del equipo, quien dijo que el mexicano “no tiene calidad con la pelota, no es técnico”.

“La verdad que ni conozco al señor, no tengo el placer de conocerlo, pero bueno, por algo lo ha de haber dicho. Yo estoy enfocado en lo que me diga mi cuerpo técnico, eso es lo importante. Pero creo que no debió haber dicho eso, porque somos un familia y debemos cuidarnos entre nosotros”, dijo en zona mixta al finalizar el partido en una entrevista para ESPN.

Sobre su gol, el segundo con la casaca Ajacieden, dijo: “Todos me han ayudado muchísimo. No puedo decir que no estaba nervioso, era mi primer juego en la Champions y en este equipo no es fácil, pero cayó el gol y me dio mucha confianza, aunque el mérito siempre es de todos”.

En el otro partido del Grupo “H”, el Valencia venció por la mínima al Chelsea.

En el San Paolo, Hirving Lozano sufrió en una posición desconocida (muchas veces único punta, al lado de Dries Mertens), aunque las veces que tocó la pelota lo hizo con seguridad.

El mismo Mertens (82) de pénalti adelantó a los napolitanos y Fernando Llorente, quien había entrado por el “Chucky”, hizo el segundo en las postrimerías.

Sorprendentemente, el líder del Grupo “E” es el Red Bull de Salzburgo, que goleó 6-2 al Genk de Bélgica.

Sin daño alguno

Marc Andre ter Stegen atajó un penal en la segunda mitad para evitar la caída del Barcelona, donde el conjunto español empató 0-0 en casa del Borussia Dortmund.

Lionel Messi entró como suplente para disputar los últimos 30 minutos, en su primera aparición de la temporada. Pero el astro argentino no pudo activar el inoperante ataque del cuadro visitante, mientras que el Dortmund creó las oportunidades más claras.

Ter Stegen atajó el penalti ejecutado por el capitán Marco Reus a los 57 minutos y tuvo varias intervenciones atinadas en su regreso a su natal Alemania.