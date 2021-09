Eduardo Herrera, el Puma que guardó las garras por las astas de Venados FC

Eduardo Herrera, exdelantero de los Pumas, mantiene la misma sed de triunfo de la primera división para hacer de Venados FC un referente de la Liga de Expansión.

A Eduardo Herrera, como a cualquier delantero, no hay nada que pueda motivarle más que marcar su primer gol en un torneo. Así salió de la cancha la semana pasada, cuando anotó, de penalti, el tanto que dio a los Venados FC un empate valioso de visitantes ante Pumas Tabasco.

Ahora, sin quitar para nada la mirada de la Primera División, son precisamente los Venados, en la Liga de Expansión, los que atrapan su atención.

Le da cierta preocupación, ni dudarlo, el que a los ciervos los resultados no les favorezcan a lo que, afirma, “hemos mostrado en la cancha. Salvo un partido, ante Tampico Madero, en los demás hemos luchado y ofrecido como para tener mejores resultados. Pero esto va a mejorar, vamos a llegar bien a las finales”.

Eduardo Herrera Aguirre, surgido de la cantera puma, con casi un centenar de goles (94) a nivel de clubes, considera haber llegado a una ciudad ideal, con un proyecto adecuado, en el que, con experiencia probada, profesional y de vida, puede aportar mucho al club.

“En lo personal me siento muy contento con los Venados, me da mucha ilusión estar aquí, por la ciudad, por el estado, por la afición. Porque hay un proyecto que me permite pensar en que esto tiene futuro. Eso a un jugador le permite muchas cosas. Sabes que hay un club con ambiciones, con metas. Ahora se habla de que en dos años habrá un nuevo estadio. ¿Cómo crees que puede sentirse un jugador así? Claro… más motivado que nunca, porque quieres ser parte de este proyecto”.