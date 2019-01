Eduardo López será operado

Causará baja por tiempo indefinido con el Rebaño

Eduardo López, volante de las Chivas del Guadalajara, será operado a primeras horas del próximo lunes para corregir un problema en la rodilla izquierda, el cual se le ocasionó en el cotejo de Copa MX, en la primera fecha.

El Rebaño señaló que la “Chofis” no tiene un tiempo de recuperación estimado, esto se dará a conocer una vez que se confirme en la intervención quirúrgica.

“Eduardo refirió dolor en su rodilla izquierda después del partido contra Cimarrones en Hermosillo; de acuerdo con la exploración física y el resultado de los estudios de imagen que se le realizaron, el diagnóstico arrojó una lesión del menisco lateral, lo cual requerirá de un tratamiento quirúrgico en los próximos días, cuyo programa de recuperación dependerá de lo encontrado durante la cirugía”, explicó el cuerpo médico de Chivas en el comunicado.

Para mala fortuna del jugador, no pueden operarlo en esta semana, debido a que el doctor Rafael Ortega se encuentra fuera del país, y será hasta el fin de semana cuando regrese a tierras tapatías para intervenir a López.

En tanto, el técnico chiva José Cardozo no se aguantó más y al fin le respondió a Edwin Hernández, quien se le ha pasado hablando mal de él e insultándolo.

“Se le habló de frente como a todos, y hay que aclarar una cosa, él no se fue de Chivas, yo le dije que no entraba en planes. Se lo dije de frente, que no entraba en planes”, refirió. Para acabar con el tema apuntó de forma tajante, “dejémoslo así, si los perros ladran es señal de que vamos caminando”.

Eustáquio, cementero

El Cruz Azul oficializó el fichaje del mediocampista portugués Stephen Eustáquio para el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

La Máquina negoció la contratación del futbolista proveniente del Chaves, de la Primeira Liga de Portugal, para cubrir la baja del argentino Iván Marcone, quien emigró a Boca Juniors.

“Oficial: El seleccionado nacional Sub-21 de Portugal, Stephen Eustáquio, se convierte en nuevo jugador de La Máquina ¡Bienvenido a tu nueva casa, Stephen!”, anunció el conjunto de La Noria en sus redes sociales.

El lusitano recién llegó a Ciudad de México el pasado martes para pasar el reconocimiento médico, a la espera de su debut oficial que podría darse este fin de semana ante Tigres.— EFE