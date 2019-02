Eduardo Vera, sólido debut en la pretemporada

Cuelga 2 argollas ante Boston

Otro paso de Eduardo Vera Hernández.

Quizá el más grande, sólido, desde su llegada a “Pirate City”, donde comienzan a gestarse los sueños de muchos que quieren lograr algo grande con los Piratas de Pittsburgh.

El lanzador yucateco vivió un debut muy importante en la pretemporada de las Ligas Mayores, al ayudar a los Piratas de Pittsburgh a vencer 4-3 a los Medias Rojas de Boston, en partido celebrado en Bradenton, Florida. Su primera aparición dejó a muchos con el ojo cuadrado. Quizá hasta a él mismo.

Vera, de 24 años de edad y quien busca ganarse un sitio en el equipo grande de los Piratas, no había lanzado nunca más allá de Doble A y en la tarde del lunes trabajo sólidamente durante dos actos, séptimo y octavo, con un imparable aceptado, sin carrera, con par de ponches.

Se enfrentó a siete bateadores, uno más que el mínimo para ser el ganador y ni más ni menos que fue ante el equipo que en abril comenzará la defensa del banderín de la Serie Mundial.

Y a todo eso, ¿qué piensa el joven serpentinero?

“Pues muy bien, pensé que estaría más nervioso, pero por el contrario, me sentí bastante cómodo, solo un poco ansioso antes de subir, y bueno, solo salí con la intención de hacer mi trabajo y las cosas salieron mejor de lo que pensé, consiguiendo la victoria para el equipo y mejor aun ante un equipo como Boston”, nos contó el yucateco ayer por la tarde, tras descansar un poco de esta jornada de inicio de semana que fue muy agitada, por las tensiones de un debut en lo que puede llamarse la antesala de las Mayores.

Vera tuvo muchísimas ganancias en este partido. Más allá de la victoria anotada en el box score oficial, más allá también de los números que puedan arrojar partidos de pretemporada.

Más duro que ganar

La victoria puede pasar a segunda instancia. El debut, lanzar bien, dejar buena impresión… ¿Eso fue quizá más pesado?, le preguntamos en la charla vía internet.

“Así es. Yo creo que sirvió para abrir muchos ojos y para que consideren más detenidamente darme más oportunidad”.

Está consciente de todo lo que gira en torno a él.

Otro comentario nuestro al respecto, haciendo un resumen de su paso por el campamento de pretemporada, fue que, evidentemente, a lo mejor esta apertura nada cambia lo que los directivos le dijeron recientemente: es probable que comience en Triple A.

“Así es. Eso me dijeron. Que comenzaría la temporada en Triple A”.

Pero pues, igual, la sólida aparición de ayer desde el bulpen puede hacer que piensen que debe subir en cualquier momento al equipo grande. Y habló de cada una de sus entradas en el LECOM Park, donde asistieron 6,551 aficionados, entre ellos su novia Escarleth Cantú.

“En el primero tantito titubeante, pero en el segundo me fue excelente”.

Al yucateco no hubo más que saludarle y felicitarle. “Me felicitaron (el mánager Clint Hurdle y los coaches), me dijeron que muy buen trabajo, que abrí algunos ojos y se fijarán más en mí a partir de ahora”, de acuerdo con el sitio de MLB en México.

Será un día que no olvidará, aunque quizá espera que sean muchos más como este, y que puedan darse desde algún escenario de Grandes Ligas. “Nadie me lo quita (el triunfo). Ni me lo esperaba. Se dieron bien las cosas y obtuve la victoria”.

Y tiene igual muy claro:

Para llegar más lejos, hay que seguir trabajando duro”.— Gaspar Silveira