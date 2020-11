El 2 de diciembre reabren estadios de fútbol inglés

LONDRES (AP) — Los aficionados podrán presenciar partidos de la Liga Premier inglesa la semana próxima por primera vez desde marzo.

El primer ministro británico Boris Johnson aprobó el ingreso de público a las arenas deportivas como parte de una desescalada de las restricciones para controlar el coronavirus cuando se ponga fin a un confinamiento nacional el miércoles 2 de diciembre próximo.

