El 2020, año clave para la creciente industria de los eSports en México

En enero se darán inicio a tres nuevos proyectos de los deportes electrónicos para consolidar este deporte en el país azteca.

México se ha convertido en uno de los países con mayor crecimiento en lo que corresponde a la industria de los eSports y de apuestas en e-sports , a tal grado que ya cuenta con el apoyo económico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), eje rector gubernamental, por lo que gran parte de su futuro podría concretarse en este 2020, según indica Ismael Silva Jiménez, presidente de la Federación Mexicana de eSports (Femes).

El país norteamericano ya es hoy el duodécimo mercado más grande de eSports en el mundo con ingresos que se estiman en 2018 de 1.600 millones de dólares y una llegada total de 55.8 millones de videojugadores.

Para darse una idea de la importancia de México y América Latina al nivel de la industria de los juegos electrónicos en el mundo, basta conocer que en Latinoamérica se generaron 5.000 millones de dólares, un 4 por ciento de los 137.900 millones de dólares que dejaron los eSports en el planeta. Incluso, Newzoo estima que los ingresos en 2020 de estos serán de 180.100 millones de dólares a nivel mundial.

“Uno de los planes que tenemos y del que ya hemos hecho pruebas es la Academia Gamer, que consiste en fomentar y describir lo que es una práctica responsable de los vídeojuegos para lo cual a los jugadores se les entrena en distintas disciplinas”, comenta Silva Jiménez, además de presidente de la Femes también ingeniero químico de profesión, sobre el 2020, que promete ser definitivo para el crecimiento y la expansión de los eSports para los mexicanos.

“Los papás aprenden desde el lenguaje, la sensibilización de lo que son los eSports, sus términos y las nuevas dinámicas familiares que pueden surgir a partir de la práctica de videojuegos”, agregó.

Otro de los puntos importantes, explica Silva Jiménez, es la inclusión de la mujer en el proceso positivo de los eSports en México, ya que en la actualidad “no hay mucha afluencia de mujeres a los torneos por diversas cuestiones como pensar que las mujeres no saben jugar o a veces las relacionan sólo con cosplayers, pero no necesariamente con gamers o jugadores profesionales”.

En tanto, otra de las novedades es la posibilidad de otorgar a los expenitenciarios herramientas de reinserción social, siendo una de ellas las oportunidades que brinda la tecnología, tal como sucedió en Colombia con Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, exjefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar, quien en la primera ocasión en que salió de la cárcel en 2014, abrió un canal de Youtube, POPEYE_arrepentido, con nada menos que 1,15 millones de suscriptores.

“Tenemos que hacer algo similar en México con nuestro sistema penitenciario para dar a los presos herramientas digitales de manera que cuando salgan no digan que no tienen trabajo. Hay que darles oportunidades para que no reincidan”, manifiesta Silva Jiménez a la agencia EFE.

Femes es en la actualidad la única federación de videojuegos reconocida en México por la CONADE y apunta a liderar una revolución electrónica con los eSports y nuevas generaciones en busca de un estilo de vida exitoso en este tipo de plataformas con gran perspectiva.