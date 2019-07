El Ajax se enfrentará al PSV pero sin Edson Álvarez

Ámsterdam.— El equipo del Ajax, sin la presencia del reciente fichaje mexicano Edson Álvarez, se medirá este sábado al PSV Eindhoven, que tiene entre sus filas a los también tricolores Hirving Lozano y Érick Gutiérrez.

Los dos clubes históricos del futbol holandés disputarán la Supercopa “Johan Cruyff” en la cancha del conjunto “ajacied”, estadio que lleva el mismo nombre del ídolo tulipán.

Some new faces in our squad! 🥰 #ajapsv pic.twitter.com/jIOF3ffSCc

El estratega del Ajax, Erik ten Hag, no podrá utilizar para el partido de este sábado al defensa Edson Álvarez, quien independientemente de que apenas se incorporó a su nuevo equipo todavía no recibe el permiso de trabajo.

El propio técnico explicó la situación del jugador proveniente del América, “estamos trabajando muy duro en eso (para que llegue el permiso del trabajo), pero tengo poca idea de cuán rápido puede ir eso”.

Edson Álvarez aterrizó al Ajax para reemplazar al defensa central Matthijs de Ligt, quien emigró a la Juventus, de tal modo que el mexiquense tendrá una gran responsabilidad.

Del lado del PSV, el entrenador Mark van Bommel sí contará con los mexicanos Hirving Lozano y Érick Gutiérrez, quienes apenas el martes pasado tuvieron actividad en la ida de la segunda ronda de clasificación de la Champions League frente a Basilea.

Precisamente con miras a la revancha en territorio suizo, se desconoce si Van Bommel vaya a efectuar rotaciones en su 11 inicial para encarar al acérrimo rival Ajax, aunque dejó en claro que peleará por el título de la Supercopa “Johan Cruyff”.

We’re here! 👊🏻

Is this going to be ours? 🤩#AJAPSV #JCSchaal pic.twitter.com/FO5Ysx1Tt5