El ajedrez, en formato virtual

Carlsen y Dubov ponen un pie en las semifinales

El noruego Magnus Carlsen, campeón mundial, y su ayudante ruso Daniil Dubov ganaron ayer sus encuentros contra el estadounidense Wesley So y el ruso Sergey Karjakin y pusieron un pie en las semifinales del Lindores Abbey, segunda etapa del Magnus Carlsen Tour de ajedrez por internet.

Los dos encuentros terminaron por la vía rápida, en la tercera partida, pero el Carlsen-So lo hizo, además, de forma súbita. El estadounidense no supo encajar su error en la segunda partida y firmó unas tablas sin lucha en la jugada 19 del tercer juego, cuando todavía tenía opciones de remontar el marcador.

Carlsen, con negras en la primera, utilizó una defensa nimzoindia, trató de agrietar la estrategia serena de su rival y se llegó a una posición erizada de peligros en ambos bandos.

El campeón del mundo sacó provecho de su arriesgada táctica: So cometió el error fatal (19...Tc8) que le dejó en posición desesperada y tuvo que abandonar en 33 movimientos.

A continuación, Magnus opuso una berlinesa y reiteró su objetivo de conducir a su rival a posiciones complicadas, propicias para los golpes tácticos y los errores en los apuros de tiempo. Sacrificó la calidad para activar sus tres peones del flanco de dama, que avanzaron peligrosamente hacia la coronación.

Wesley So cometió un nuevo error, esta vez al no aceptar las tablas que Carlsen le ofreció, y pocas jugadas después tuvo que abandonar. Un duro golpe psicológico que el norteamericano no supo digerir y, con la moral por los suelos, firmó en la tercera partida unas tablas que daban la victoria al noruego por 2,5 a 0,5.

El propio Carlsen hizo gestos de extrañeza ante la actitud claudicante de su adversario cuando todavía podía llevar el encuentro al desempate si ganaba las dos partidas restantes.

En el otro encuentro, Dubov, ayudante de Carlsen en los últimos Mundiales, también se deshizo de Karjakin en tres partidas y en todas ellas alcanzó el triunfo.

El ruso ganó la primera tras aceptar un sacrificio de calidad y posteriormente devolvérselo a su adversario, ya en posición ganadora. Karjakin perdió por tiempo la segunda, una italiana, cuando estaba en posición inferior, y el “match” concluyó con una nueva victoria de Dubov, pero su adversario, al menos, siguió combatiendo hasta el movimiento 94, cuando, irremisiblemente perdido, tuvo que rendirse.

Hoy comienza el segundo asalto de los cuartos de final. El estadounidense Hikaru Nakamura partirá con ventaja sobre el armenio Levon Aronian y el chino Yu Yangyi sobre su compatriota Ding Liren.