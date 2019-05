El América ante el León se mueve a la Corregidora

La ida, queretana

Debido a que la calidad del aire en la capital mexicana no ha mejorado, el partido de ida por las semifinales del torneo Clausura entre el América y el León se mudará de sede y se disputará en Querétaro en lugar del Estadio Azteca.

Originalmente, el encuentro se iba a disputar ayer en el estadio Azteca, pero la Liga MX lo pospuso un día con la esperanza de que el feriado de ayer en las escuelas contribuyera a mejorar las condiciones ambientales y se pudiera realizar el choque hoy por la noche.

Pero no fue así.

La liga informó que su primera opción era el estadio “Nemesio Díez” de Toluca. No fue posible realizarlo ahí porque esa ciudad presenta condiciones similares.

“Esto es para la gente suspicaz y mal informadora que anda diciendo que el América arregló todo esto para descansar un día más, seguro tenemos una máquina para crear toda esta contaminación”, dijo el técnico de las Águilas, Miguel Herrera.

También a la dirigencia de León, que la víspera se había quejado por no recibir un aviso oportuno sobre la posposición del encuentro.

“Los que dicen que no les avisaron del cambio de sede a tiempo que sepan que pierde más el América porque no estará en su estadio y allá la gente dejará de ir, es lo normal, pero que sirva para esa gente suspicaz y que se dé cuenta que esto no es del América”, agregó molesto el estratega azulcrema.

León, que avanzó al golear 5-2 a Tijuana, firmó una de las temporadas más dominantes de la historia: impuso un récord de triunfos seguidos con 12 y de puntos con 41.

En su último enfrentamiento, la “Fiera” goleó con marcador de 3-0 al América por la sexta fecha, en febrero pasado.