El América no ve positivo un torneo de pretemporada

Antepone que los equipos entrenen a jugar un trofeo

Desde el Club América no ven conveniente un torneo de pretemporada y van más allá: lo consideran arriesgado, advierte Federico Viñas.

“Creo que no estaría bien; no es la mejor forma. Recién arrancamos con los entrenamientos”, afirmó el jugador águila en una videoconferencia en las instalaciones de Coapa.

Trascendió que el torneo de pretemporada se disputaría del 2 al 16 de julio con América, Pumas, Cruz Azul, Guadalajara, Toluca y Atlas como participantes.

Al respecto, el uruguayo reiteró que “falta poco para el 24 de julio y hay que acostumbrarse a todo de nuevo, como la cancha, y que el estado físico vuelva a ser el mismo de antes de la pandemia del coronavirus. Es demasiado arriesgado porque empieza el campeonato y se arriesga el físico”.

Respecto a la posibilidad de convertirse en un histórico con el dorsal 24 y pelear el título de goleo en el próximo torneo de Liga Mx, Viñas calmó las expectativas con humildad: “Agradezco todo lo que me dicen, pero yo no creo ser el 24 de la historia porque Oribe Peralta es un crack de mucha trayectoria y él, de alguna manera, ha ganado campeonatos, ha ganado muchos títulos.

“Yo, por ahora, no los he ganado; me quedé con la espina del año pasado, pero trataré de sacar mi mejor versión. Henry Martín y Roger Martínez están preparados para ser campeones de goleo. Todos los delanteros quieren ayudar con goles, están en un nivel muy grande y queremos aportar muchos de ellos”, finalizó.