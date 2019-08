Por un vuelo que disipe las dudas

El América recibe hoy a los Tuzos

El América quiere reencontrarse con la victoria y mantener el invicto cuando este martes reciba a Pachuca, que buscará su tercer triunfo en fila, hoy en uno de los partidos con los que abre la fecha siete —doble— del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Los capitalinos han sabido resolver todas las circunstancias que se les han presentado en el arranque del certamen, ya que han carecido de equipo completo por la venta de jugadores, así como por lesiones, algo que no les ha afectado, ya que están en la pelea por la parte alta.

Ante esto, Miguel Herrera, entrenador de las Águilas, culpó “al ajetreo” de la mala suerte que han tenido las Águilas con las lesiones.

“No pasa por lo físico, de mis preparadores. Cuando me senté a planear la pretemporada era espectacular, con 25 días de descanso para la mayoría de los jugadores viene bien; con descanso, hacemos buena pretemporada con la base, después tres partidos, después Campeón de Campeones, se veía extraordinario, y con un plantel vasto”, dijo el “Piojo”.

Sin embargo, explicó, “de repente salen convocatorias y tienes 10, y cuatro de menores, te vas con lo que queda del equipo y de la Sub-20, en los juegos de pretemporada buscas que jueguen los que están, Emmanuel (Aguilera), Paul (Aguilar), (Andrés) Ibargüen, (Sebastián) Córdova jugaron todos los partidos, entonces te desfasas de tus descansos y micro ciclos”.

Apuntó que “los descansos se nulifican, después arranca el torneo con un partido de alta exigencia, después se llevan tres jugadores importantes, y después viene la exigencia, viene Gio, después de nueve meses de no jugar, se trabajó, ahí es parte de mí acelerarlo, por la lesión de Nicolás (Castillo)”.

El estratega mexicano agregó que “el otro Nico (Benedetti) hace gran pretemporada y cuando lo metes al fútbol es normal que cubras la pierna lastimada, que cargue a la otra, pero vienen lesiones y gente que no quiere estar en el plantel”.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, reconoció que él es responsable de haber forzado el regreso de Giovani Dos Santos y de Benedetti, quienes ahora deberán cumplir otro periodo de recuperación.

“Forcé a Gio y a Nico, son dos semanas y casi un mes (que estarán fuera), después viene lo de Ibargüen, sale un desgarre pequeño en su resonancia, hemos tratado de mediar y le hemos cargado la mano a todos”, acotó.

Herrera, además, confirmó que no contará con Jeremy Menez.

“Quiero un jugador que se mate como sus compañeros en los entrenamientos, que en el momento que lo soliciten él esté. Si no hace eso podrá ser Maradona, Pelé, Messi, no voy a poner un jugador que no quiera y sus compañeros no quieran que esté, porque no tiene ganas de estar”, dijo.

Cerca de la “vergüenza”

Fidel Kuri está a punto de lograrlo.

Veracruz está a un juego, a 90 minutos de hacer historia en el fútbol mundial y mucho de ello se debe a lo malo que han estado en el aspecto directivo. A punto de volverlo el peor club del mundo.

Si los Tiburones empatan o pierden ante los Gallos Blancos de Querétaro, acumularán 33 juegos sin ganar y se volverá en el equipo que más juegos seguidos tendrá sin conocer la victoria, superando la mala racha del Derby County de Inglaterra, ocurrida entre 2007 y 2008.

“Es claro que no estamos orgullosos de lo que sucede, pero debemos encararlo y ver hacia adelante, tratar de salir lo más pronto posible de esto”, dijo Enrique Meza, técnico laureado por sus cuatro títulos en Liga —tres con Toluca y uno con Pachuca—, más la Copa Sudamericana con los Tuzos, pero que pasará al lado oscuro de la estadística si sigue sin conocer el triunfo en este torneo de Apertura 2019.— NOTIMEX Y EL UNIVERSAL

Liga MX Doble jornada

Tigres buscará seguir en el pelotón de arriba cuando visite al Atlas en el Estadio Jalisco.

Reyes se sube al barco

Los felinos, que hoy juegan ante los rojinegros, presentaron al central Diego Reyes, mismo que dijo haber elegido a los Tigres por el plantel y los títulos que han peleado.

Quieren meterse

San Luis y Morelia, que están fuera de los ocho primeros puestos, se ven también hoy las caras.