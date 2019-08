El América va por otro título

Se mide hoy ante Atlanta por la “Champions Cup”

Miguel Herrera, técnico del América, reiteró la obligación que tienen las Águilas por ganar cualquier trofeo que se le presente, por lo que dejó en claro que la consigna será la de vencer hoy al Atlanta United para adjudicarse la “Campeones Cup”.

“Obvio que la gente no esté tan metida en un torneo que apenas empieza, pero para nosotros es muy importante; América es un equipo que a donde salga debe buscar ganar y los títulos que se enfrente los quiere levantar”, dijo el estratega.

En conferencia de prensa, Herrera indicó que muestra de la seriedad que se le dio a este cotejo es que tiene contemplado a su mejor plantel: “Venimos con lo mejor que tenemos, lo tomamos con la seriedad debida, que este torneo seguro tomará fuerza, pero para nosotros es muy importante”.

Indicó que confían en “empezar con el pie derecho en un torneo que apenas inicia, esperamos que sea una tradición venir a jugar esos partidos”.

“Será un partido difícil, (los rivales) se hacen muy fuertes en su casa, han venido de menos a más, pero nosotros estamos jugando, tenemos un equipo muy sólido. Estamos metidos de sacar un torneo más”, estableció.

Asimismo, dio a conocer el 11 que saltará a la cancha: Óscar Jiménez en la portería, Paul Aguilar, el paraguayo Bruno Valdez, Carlos Vargas y Jorge Sánchez en la zaga.

El argentino Guido Rodríguez y Sebastián Córdova en el mediocampo, mientras el ecuatoriano Renato Ibarra y el colombiano Andrés Ibargüen como volantes, en tanto el también “cafetalero” Roger Martínez y el yucateco Henry Martín, adelante.

Un equipo temible

Giovani dos Santos, con experiencia en la MLS, advirtió que el Atlanta United es un buen equipo.

“La MLS ha crecido mucho, el Atlanta tiene un gran equipo; llevan, si no mal recuerdo, dos años juntos; se conocen, muy bien, es un equipo muy dinámico, es el vigente campeón, sabemos que será un partido exigente y estamos preparados para ello”, declaró.

Descartó que este duelo le sirva para demostrar que todavía tiene mucho fútbol.

“Como lo he dicho, en el fútbol he tenido buenos y malos momentos, no tengo que demostrar nada, sé lo que he trabajado y la clase de jugador que soy. Mañana es un partido importante y ojalá el equipo consiga el título”, expuso.