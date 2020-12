Marcos Fundunklian Andonian y su relación con el deporte y la vida en su tierra adoptiva

Por sus manos han pasado los draws de todos los torneos de tenis que se han jugado en Yucatán en más de tres décadas. Son cientos de competencias, miles de tenistas. Muchos han llegado al estrellato.

Y Marcos Fundunklian Andonian allá sigue.

Estamos hablando de un protagonista callado del deporte blanco. Dejó su tierra natal, Buenos Aires, en 1983 para buscar nuevos horizontes tratando de desarrollar lo que más le ha marcado la vida: el tenis. Una parada de cinco años en Veracruz, y luego, a escribir otra historia en Yucatán. Desde 1988, primero en el desaparecido Club Britania, y luego en el Club Campestre, donde ya cumplió 30 años de servicio.

No había mejor opción para titular este reportaje que “El argentino más yucateco”. Y así se quedó. Y es que, con 32 años asentado en estas tierras del Mayab, era justo señalarlo así.

Su acento argentino, a pesar de casi cuatro décadas fuera de casa, no lo pierde. “Vos”, “tenés”, “querés”, “podés”, siguen apareciendo en su lenguaje cotidiano, y en la mente los recuerdos de la familia argentina dejada para abrirse nuevos horizontes y formar la suya, los asados, los climas diferentes. Aquí se casó con una yucateca (Carmen Puerto) y sus tres hijos son yucatecos. Aguantó huracanes y las complicaciones que dejan, los cambios de temperatura, se adaptó a la comida y las tradiciones. Y siguió trabajando en su tierra adoptiva.

En lo suyo, el deporte, se mueve como pez en el agua. Su larga hoja de vida, que presentamos en un artículo extenso, es parte de nuestros “Domingos especiales en www.yucatan.com.mx”, con la idea de dejar un precedente de que, generalmente, se tienen que abrir brechas, pasar complicaciones y aprender en cada faceta de la vida para poder establecerse.

“’Che’”, me dice cuando hablamos de este tema. “Yo soy feliz haciendo esto. Mi familia es feliz. Y me siento honrado de poder trabajar al lado de esta gente que me abrió las puertas y me tiene como si estuviera en casa”.

Un sentido artículo que acompaña este paquete informativo describe paso a paso lo que ha vivido desde aquel día que llegó a Yucatán para enrolarse al Britania, y en un cuestionario, le interrogamos para ver su conocimiento sobre Yucatán y sus raíces. La gente que lo conoce también lo sabe. Al principio, lo recordamos bien, cuando se referían a él hablaban veladamente como “el argentino”, luego se fueron familiarizando y hoy todos lo conocen y respetan en el tenis y los demás deportes que se practican en el Campestre. Como si fuera todo “sencishito”. Y, particularmente, en la Copa Yucatán, en la que ha estado involucrado tres décadas.

Bromeamos a veces. Le digo: “Vos sos grande”. Él responde simplemente en la broma: “Che”.

Se sabe el abecedario de la Copa Mundial, ha visto a niños que se convirtieron en leyendas del tenis, conoce los rankings de ITF (los juveniles) y ATP con sus actualizaciones y detecta los talentos tan pronto ve a los chavos o chicos. Les podría llamar “pibes”, pero está en Yucatán y es nacionalizado mexicano.— Gaspar Silveira