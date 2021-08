El Atlas se "une" a los clubes que quieren contratar a Lionel Messi

La salida de Messi del Barcelona ha causado conmoción, pero también los memes a esta ola de reacciones se une el equipo jalisciense.

GUADALAJARA.— Messi no renovó con el Barcelona por lo que ya es un jugar libre y listo para analizar las mejores ofertas de los clubes de todo el mundo. Si bien se habla de que el PSG y el Manchester City son las opciones más latentes para su regreso a las canchas, un equipo de la Liga Mx ha "levantado la mano" para decir que también tiene un espacio para el argentino en su club.

"DEBIDO A OBSTÁCULOS ECONÓMICOS Y ESTRUCTURALES POR NORMATIVAS DE LA LIGA". Barcelona informó los motivos de por qué no se concretó la renovación del contrato con Lionel Messi. pic.twitter.com/3NyzCPLJn1

Nos referimos al Atlas, quien "sin miedo al éxito" se ha pronunciado como un club que podría darle asiló a Messi si así lo desea el considerado "mejor jugador del mundo".

Por supuesto, se sabe que aunque la propuesta es de corazón, el cariño y admiración hacía el número 10 no bastan para convencerlo de mudarse a Guadalajara. Sin embargo, eso no ha impedido que el equipo además de envalentonarse, se una a las miles de reacciones en redes sociales tras darse a conocer esta noticia que algunos consideran como un hecho histórico en el fútbol.

El equipo rojinegro se ha caracterizado por ser muy ingenioso en redes sociales, esta vez no ha sido la excepción. A través de un tuit, los zorros expresaron su ilusión de que Leo Messi llegue al equipo.

La publicación fue de las primeras que un club deportivo mexicano emitió y quizá por su originalidad al abordar la escandalosa salida de Messi del Barcelona, fue que internautas le dieron un buen recibimiento.

Las redes sociales han reventado con imágenes, videos y comentarios al respecto de que Lionel Messi no renovó con el Barcelona, aquí algunas de las tantas reacciones ha un hecho que nadie o muy pocos esperaban.

