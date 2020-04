El balompié de antaño, más duro

Claudio Suárez, el “Emperador”, no se guardó nada

Las vivencias dentro del terreno de juego en antaño iban más allá de disputar el balón: habían patadas, puñetazos y hasta piquetes con alfileres, lo cual ahora es recordado con buen humor por el exseleccionado mexicano Claudio Suárez, quien reconoce en aquellos tiempos se salvaron porque no había VAR.

Suárez indicó que hubo diferentes atacantes que eran difíciles de cubrir, resaltó a delanteros como Carlos Hermosillo y Ricardo Peláez, pero en el césped las cosas llegaban más allá de sólo disputar el esférico.

“Te encontrabas delanteros con diferentes características, por ejemplo, Carlos Hermosillo que era un dolor de cabeza, Ricardo Peláez, en el juego aéreo. Carlos Hermosillo estaba esperando que los extremos le pusieran un buen centro y él iba con todo, no se tentaba el corazón, era uno de esos delanteros durísimos de contener”, afirmó el central mexicano.

“También Jared Borgetti, me tocó Hugo Sánchez cuando regresó de España, cuando jugó con América, con Celaya, más que nada sus movimientos, Luis García también me tocó de rival. Extremos, me acuerdo de Julio Zamora, de Cruz Azul, era complicado, Sergio 'Ratón' Zárate, de Necaxa, Alex Aguinaga también era complicado, Ivo Basay.”, declaró en una entrevista publicada por el portal de ESPN.

El exdefensa recordó que con Ricardo Peláez tuvo algunos episodios en los que incluso se daban de golpes, pero que afortunadamente para ellos en aquel entonces no existía el VAR.

“Muchas veces con Ricardo Peláez nos insultábamos, nos metíamos de golpes, qué bueno que no había VAR en ese entonces, porque yo creo que los dos nos hubiéramos quedado fuera (risas), era muy complicado”, manifestó el central mexicano.

Suárez recordó que el argentino Antonio Mohamed fue otro de los elementos con los cuales tuvo “diferencias” dentro del terreno de juego, cuando él jugaba para Chivas de Guadalajara y el sudamericano para Toros Neza.

“Con Mohamed... noooo con Mohamed, también con él, una vez empezó y me escupió en la cara, que voy y le reclamó, también le escupía, le pegaba (una vez más risas), eso fue en el primer tiempo, él en Toros Neza y yo en Chivas. ‘Tuca’ (Ricardo Ferretti, entonces técnico de Chivas) y la banca me decían: ‘ya tranquilo, no te vayan a expulsar’. Yo volteaba a ver al abanderado, al cuarto oficial que no me vieran y ‘pum’ le pegaba o lo escupía, él también y nos decíamos de cosas”, señaló entre risas el llamado “Emperador”.

“En el medio tiempo, entramos y yo ya iba con otras intenciones, pero va Mohamed conmigo y me pide disculpas, le dije: ‘pues tú empezaste’, yo nunca era de esos jugadores que iba y empezaba a insultar o pegarles, buscaba quitarles el balón limpiamente, pero no me dejaba, me empezaban a provocar y me convertía, me decían varios: ‘oye te vuelves loco’, era la adrenalina o no sé”, expresó.

Les falta pasión

A su consideración, a los jóvenes de ahora les falta esa pasión por jugar, pero dejó en claro no de golpearse en el terreno de juego, y se mostró a favor que exista el VAR, porque en su época hasta con alfileres se picaban, además que había resultados injustos por el tema arbitral.

“Hoy en día, la verdad es que ha mejorado mucho, estoy de acuerdo con el VAR y hay muchas cámaras de televisión, en nuestra época a cada rato nos hubieran expulsado, pero igual te adaptas porque si ya sabes que te están vigilando, no golpeas, lo veo favorable, porque en aquel entonces había defensas que traían alfileres en la cancha y te picaban, a mí no me tocó, pero a compañeros sí los picaron con alfileres y cosas por el estilo”, dijo.

