El Barca toma un respiro

Segunda victoria del club en Liga de Campeones

Cristiano Ronaldo no estuvo en la cancha para enfrentar a Lionel Messi. Tampoco hubo aficionados en el graderío.

De cualquier modo, el encuentro resultó bastante entretenido. Un Barcelona en crisis desplegó su mejor fútbol en mucho tiempo y se impuso 2-0 en su visita al Juventus dentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa.

“Creo que ha sido el partido más completo hasta el día de hoy, sabiendo el contrario que teníamos delante y jugando fuera de casa. Ha sido nuestro mejor partido”, valoró el estratega holandés del Barca, Ronald Koeman.

Cristiano dio positivo de coronavirus hace más de dos semanas y no ha recibido el visto bueno para volver a las canchas. Así, no pudo protagonizar un nuevo capítulo de su rivalidad con Messi. Entre los dos astros han ganado nueve veces la Liga de Campeones.

El español Álvaro Morata, quien aportó un doblete la semana pasada ante el Dynamo, reemplazó de nuevo al astro portugués, pero vio invalidados tres de sus tantos por fuera de juego.

El argentino Messi convirtió un penal en las postrimerías por el Barça, luego que Ousmane Dembele había dado la ventaja a los visitantes a los 14 minutos.

El conjunto catalán quedó como líder solitario del Grupo G, con tres puntos más que la Juve. El Dynamo de Kiev y el Fenercváros suman una unidad cada uno, luego de igualar 2-2 en la jornada.

“El equipo ha demostrado que esto no le ha afectado", dijo Koeman en referencia a la dimisión. "Si nos hubiese afectado no hubiésemos podido hacer un partido como el de hoy”.

Victoria costosa

Moise Kean firmó un doblete para que el París Saint Germain derrotase 2-0 al Basaksehir, pero el club francés perdió a Neymar por una lesión inguinal.

Kean anotó a los 64 y 79 minutos para darle la victoria a un PSG que sufrió varios sofocones en su visita a Turquía pero pudo enderezar el rumbo tras perder de local ante el Manchester United en la primera fecha de la fase de grupos.

“Hacia el final del primer tiempo sufrimos, pero jugamos un buen partido hasta el final”, consideró Kean. “Jugamos de visita, que no es fácil. Resistimos y logramos el triunfo”.

Debutante en la Champions, Basaksehir sufrió su segunda derrota tras haber perdido ante Leipzig.

La mala noticia para los subcampeones de la pasada edición fue la baja de Neymar. El astro brasileño se retiró de la cancha a los 26 minutos, reemplazado por el español Pablo Sarabia.

“Espero que no sea una lesión grave. Esperaremos mañana los resultados”, dijo el técnico Thomas Tuchel. “Tuvo que salir. No sentía un gran dolor, pero estaba incómodo. Con un calendario tan apretado, él podría estar fuera por algunos partidos, pero no estoy seguro”.

En tanto, en su primer partido con público en las gradas en casi ocho meses, Chelsea vapuleó 4-0 a Krasnodar para estropear el debut del equipo ruso como local en el torneo.

Callum Hudson-Odoi, Timo Werner — de penal —, Hakim Ziyech y Christian Pulisic marcaron.

Por su parte, Borussia Dortmund se impuso 2-0 al Zenit de San Petersburgo, bajo una lluvia intensa.— AP