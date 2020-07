El Barcelona condena al Espanyol a Segunda División

BARCELONA.— El Espanyol consumó su descenso matemático a Segunda División al perder ante el Barcelona (1-0), un resulto que le sirve al equipo azulgrana para apurar sus opciones en la lucha por LaLiga a tres jornadas para que finalice el campeonato.

Tras un primer tiempo sin goles, el derbi barcelonés se revolucionó con las expulsiones del azulgrana Ansu Fati (min.50) y el blanquiazul Pol Lozano (min.53), que vieron la roja directa por dos planchazos.

Ansu Fati comes on the pitch and gets a red card in three minutes. Referee gave a yellow card initially but changed it to red after watching the replay via VAR. pic.twitter.com/nurPEgnTiQ