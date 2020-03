El béisbol no se para

Grandes Ligas no esperan cambiar su calendario

Las Grandes Ligas negaron tener planes para alterar su calendario debido al brote del nuevo coronavirus.

“Aunque MLB reconoce que esta situación evoluciona rápidamente, nuestra intención actual es la de jugar los encuentros de pretemporada y de la campaña regular tal como están programados”, indicaron ayer las mayores en un comunicado.

El comisionado Rob Manfred sostuvo ayer una conferencia telefónica con los 30 equipos para abordar la crisis de salud.

Todos los clubes tienen previsto abrir la temporada el 26 de marzo.

Los juegos de pretemporada continúan en Florida y Arizona. Hay encuentros de exhibición previstos para este mes en Montreal.

“La salud y la seguridad de todos en nuestras comunidades revisten la mayor importancia para nosotros. Nos hemos involucrado continuamente con un amplio grupo de expertos en salud pública, especialistas en enfermedades infecciosas y agencias gubernamentales, incluidos los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, para obtener la información más actualizada”, aseveró la oficina de las Grandes Ligas.

Urías se disculpa

El pítcher mexicano Julio Urías, de Dodgers de Los Ángeles, se mostró apenado por provocar la fractura de mandíbula de Willie Calhoun, jardinero de Rangers de Texas.

Al respecto, el sinaloense reconoció que le afectó el incidente con Calhoun, debido a su buena relación cuando estaban en los las sucursales de Dodgers.

“Nos conocemos desde que estuvimos juntos en las Ligas Menores. Siempre fue uno de los compañeros de equipo con los que tuve una buena relación, él y Alex Verdugo. En la segunda entrada, realmente lo pasé mal y no me sentía como si estuviera allí afuera. Nunca he estado en una situación así. Fue muy duro. Realmente no sentía que fuera yo”, dijo Urías.

Recalcó que no tenía la intención de hacerle daño y aseveró que rezará en por la salud del jardinero texano.

Síguenos en Google Noticias