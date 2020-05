El béisbol se jugó con cubrebocas por la "gripe española"

Muchas medidas de seguridad para peloteros y afición

Como ocurre con el Covid-19, la “gripe española” se encargó de cambiar los calendarios deportivos de muchos países del mundo y no solo el fútbol. En otros deportes como el hockey hielo, el béisbol o el fútbol americano hubo repercusiones por este mal.

En Estados Unidos, los equipos de béisbol que participaban en la Liga de Invierno del Sur de California Pasadena Merchants y Standard-Murphys se enfrentaron con cubrebocas.

El encuentro tuvo lugar el 26 de enero de 1919 y la enfermedad ya se había expandido desde su aparición el año anterior.

Las medidas de seguridad de ese primer encuentro de la historia con cubrebocas incluían que los peloteros y el público asistente siempre los llevaran puestos y se vigilara de cerca que se cumpliera dicha norma. Incluso la mascota del equipo también tuvo que acatarlas.

