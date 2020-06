El béisbol se une por una causa

Los peloteros de la MLB, contra la violencia racial

La muerte de George Floyd a manos de la policía de Minnesota causó malestar ante la comunidad de las Grandes Ligas, que mostró su rechazo en contra del racismo, la brutalidad policial y el maltrato por parte de las autoridades estadounidenses.

A través de su cuenta de Twitter, el mánager de los Mellizos de Minnesota, Rocco Baldelli, lamentó lo acontecido y pidió a sus miles de seguidores no olvidar el nombre de George Floyd.

“George Floyd tenía que estar respirando ahora. Tenemos mucho por progresar. Mucho. Recuerden su nombre. Recuerden lo que sucedió”, escribió el timonel de los Mellizos de Minnesota.

El jardinero Dexter Fowler, de los Cardenales de San Luis, hizo énfasis en el miedo con el que viven las personas de raza afroamericana, ya que tienen que lidiar con los prejuicios que los tachan de criminales, aunado a las muestras racistas que sufren los niños desde temprana edad.

“Es difícil de entender por qué las personas te ven y comienzan a sostener sus bolsos con mayor fuerza. Este es un problema generacional que aterroriza a niños y adultos. No tenemos el privilegio de no ser llamados delincuentes, ni de tener el mismo trato de un hombre blanco. Él no podía respirar. Él fue asesinado”, sentenció Fowler.

Al ver este mensaje, el pítcher Adam Wainwright rápidamente se comunicó con su compañero y le expresó su admiración para ayudarlo anímicamente. Aunado a ello, pidió a sus seguidores hablar con sus amigos afroamericanos y externar su apoyo y motivarlos.

“Las poderosas palabras de Dexter Fowler me afectaron mucho y a mi familia. Así que les pido a mis hermanos blancos que se comuniquen con sus amigos que tienen un color de piel diferente al suyo. Motívenlos. Díganles que los aman y que son geniales. Nuestras voces ya acciones son importantes para ayudarnos a recuperarnos”, expresó el pítcher de los Cardenales.

El jardinero de los Filis de Filadelfia, Andrew McCutchen, expresó su descontento con los actos y expresó que no basta con pedir disculpas, sino que se necesitan cambios más profundos.

“Siento dolor por lo que le sucedió a #GeorgeFloyd. Tenía que estar vivo en estos momentos. No quiero que sientan lástima, quiero cambios”, escribió McCutchen.

Pete Alonso, Sean Doolittle, Trevor Willliams, Giancarlo Stanton y Robinson Canó lamentaron el fallecimiento de Floyd.— EFE