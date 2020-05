El Borussia Mönchengladbach con 12 mil "aficionados"

ALEMANIA.— La reanudación de la temporada futbolística si fue posible, pero tuvo que ser a puerta cerrada (Borussia Dortmund vs Schalke 04). Esto en lugar de ser un problema ha generado la creación de aficionados de cartón.

El Borussia Mönchengladbach alemán, que se enfrentará al Eintracht Franckfurt tras el Covid-19, será el primero equipo en tener 12 mil "aficionados" presentes en su retorno a la Bundesliga.

El Gladbach lanzó una iniciativa para que los aficionados se tomen una fotografía que será impresa en cartón, esto con la finalidad de llenar los asientos del Borussia Park y disminuir la sensación de vacío en el estadio.

Esa petición rápidamente fue respondida por los fanáticos, quienes hasta el momento son más de 12 mil y ya colocaron cuatro mil 500 siluetas en las butacas.

Para poder ser un aficionado de cartón las personas tuvieron que pagar 19 euros y enviar su foto de cuerpo completo; sin embargo, el dinero recaudado se usará para la lucha contra el coronavirus.- Con información de Juanfutbol.

The home stands are filling up nicely though! Over 4,500 cut-outs in place and 12,000+ ordered 😍



The website is now live in English too to give our international fans a chance to order their cut-out for €19.00 via bank transfer! 🐎💚



🇬🇧 https://t.co/TbCsi5ICk3 #DieFohlen pic.twitter.com/uqoznBnlHP