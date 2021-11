El bullpén de los Bravos está listo

Fried y García se verán las caras hoy en el Juego 6

Ganar la Serie Mundial con un segundo juego de bullpén seguido no iba a ser fácil. El plan había funcionado en el Juego 4 para dejar a los Bravos a un paso de coronarse, pero la noche del domingo en el Juego 5 se les atravesó el poderoso lineup de los Astros.

“Son muchos innings por cubrir contra un equipo como ese que batea tanto”, dijo el mánager de los Bravos, Brian Snitker.

Después de tomar ventaja 3-1 en la serie el sábado, los Bravos le entregaron la pelota a Tucker Davidson en el Juego 5. Davidson no pudo mantener la ventaja tempranera que había tomado Atlanta —gracias al grand slam de Adam Duvall en el primer inning— permitiendo cuatro rayitas (dos limpias) en dos entradas. El veterano Jesse Chávez luego lanzó 1.2 actos en blanco para luego darle la pelota a A.J. Minter, una de las grandes piezas del dominante bullpén de los Bravos.

Por apenas segunda vez en esta postemporada, Minter no mantuvo en cero a su rival. El zurdo se llevó la derrota luego de permitir tres carreras y tres hits y dos boletos en un inning, con dos ponches.

“Dios mío, ha sido tan bueno para nosotros. Ha tenido una tremenda postemporada”, dijo Snitker. “Ha tenido que trabajar muy duro. No funcionó. Íbamos a tratar de pararlos ahí, porque sentíamos que él era nuestra mejor opción en esa situación”.

Minter reemplazó a Chávez con dos outs en el cuarto y rápidamente ponchó a Brantley. Con dos en base y dos outs en el quinto, le dio un boleto intencional a Alex Bregman para llenar las bases, antes de permitir que Houston igualara el juego con un boleto al puertorriqueño Martín Maldonado y se fuera arriba 7-5 con un sencillo de dos carreras del venezolano Marwin González, un déficit del que no se recuperarían los Bravos.

“Yo no lo llamaría una mala actuación”, comentó Minter. “Siento que mis pitcheos estuvieron tan bien como en otros juegos. Pienso que estuvo en 1-2, 0-2 contra todos los bateadores. Ellos hicieron buenos swings con dos strikes. Quizás pude hacer mejores pítcheos con dos strikes. No estoy preocupado. He estado lanzando bien y sintiéndome bien. Estaré listo para el Juego 6”.

Minter es uno de los miembros de la “Cuadrilla Nocturna” de los Bravos, los cuatro mejores brazos del bullpén que podrían lanzar en relevo de Max Fried hoy en el Juego 6. Minter (1-0, EFE de 3.00 en ocho juegos de postemporada) es el único del cuarteto integrador por él mismo, Tyler Matzek, Luke Jackson y Will Smith que lanzó en el Juego 5 y no llegará con dos días de descanso a Houston.

Los Bravos esperan que Fried tenga una sólida apertura y que luego los muchachos de la “Cuadrilla Nocturna” hagan su trabajo. Si todo sale como tienen planeado en el Juego 6, será la última vez que trabajen esta temporada.

“Yo siento que estamos donde queremos estar”, siguió Minter. “Sí, fue duro ir con juegos de bullpén seguidos, pero tenemos un bullpén para poder hacer eso. Tenemos pítchers para cubrir todos esos innings. Fue uno de esos juegos donde ambos clubes tuvimos que batallar. Son cosas del béisbol”.

A ganar o morir

Por su parte, los Astros irán con el venezolano Luis García, confirmó el equipo la tarde de ayer.

García, que cargó con la derrota en el Juego 3, estaría realizando su apertura con tres días de descanso por primera vez en su carrera. En el tercer partido del Clásico de Otoño, hizo 72 pítcheos en 3.2 episodios, concediendo tres hits y cuatro pasaportes, pero limitó el daño a solamente una carrera. Aunque resultó en la derrota de Houston por 2-0.

El mexicano José Urquidy, quien se perfilaba como el abridor para el Juego 6 con cinco días de descanso, en lugar se apuntó la victoria en el Juego 5 al lanzar una entrada en blanco como relevista.

Está por verse si Urquidy lanzará después de García en relevo o si Baker prefiere guardar al mexicano para una posible apertura en el Juego 7.