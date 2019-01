El campeón sale a escena hoy para enfrentarse al Atlas

América hará su presentación en el Torneo Clausura

La fecha dos del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX se pondrá en marcha hoy por la noche cuando el campeón América estrene su corona con una visita al Atlas.

Las Águilas pospusieron su encuentro de la primera fecha ante Necaxa para darle descanso a sus jugadores luego de conseguir el título del Apertura 2018.

“Más que el descanso físico buscamos más el descanso mental y que el equipo se desentienda de lo que pasó y que llegue con otro pensamiento porque es un torneo nuevo y el título ya pasó”, afirmó el entrenador Miguel Herrera.

“Somos un equipo que no se conforma con el trofeo porque quiere marcar historia y una época y vamos a pelear con todo por eso”.

Atlas comenzó el torneo con un triunfo ante Querétaro y es quinto de la tabla con tres puntos.

Las Águilas se encontrarán con un viejo conocido enfrente: el mediocampista Osvaldo Martínez.

El paraguayo, que fue campeón con las Águilas en 2013, dijo que siente un cariño muy particular por el América, pero esto no es pretexto para no salir a matarse a la cancha del Estadio Jalisco.

“Una cosa es el amor que se guarde por un equipo y otra es el trabajo. Soy de Atlas y no me importa quien venga a nuestro campo este viernes. Ahí dentro desconozco y olvido porque mi objetivo es ganar”, apuntó.