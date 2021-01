El cáncer vence a Don Sutton, histórico de los Dodgers

LOS ÁNGELES.— Don Sutton, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles e integrante del Salón de la Fama, falleció este martes a la edad de 75 años.

Sutton fue también protagonista habitual de la rotación del equipo desde la era de Sandy Koufax hasta la de Fernando Valenzuela.

The Los Angeles Dodgers mourn the passing of Hall of Famer and Dodger all-time great Don Sutton. Our thoughts are with his family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/RArUeoiBB1