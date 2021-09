"El Canelo" acude a una 'cita' con Kendall Jenner (vídeos)

El boxeador y la supermodelo tuvieron una cena en un lujoso restaurante de EE.UU., el encuentro desató la euforia y los rumores.

LOS ÁNGELES.— Saúl "El Canelo" Álvarez y la modelo Kendall Jenner fueron captados por los paparazzos cenando juntos en un lujoso y exclusivo restaurante en Los Ángeles. Y aunque en minutos se generó la locura y las especulaciones sobre una infidelidad, su encuentro nada tiene que ver con un romance. Únicamente fue una cena de negocios.

Hay que señalar que los fotógrafos en toda la noche no pudieron captarlos juntos dentro del establecimiento, sin embargo, sí pudieron mostrar cómo la modelo llegó al lujoso restaurante con su botella de tequila 818, que hace unos meses sacó a la venta y que es producido en Guadalajara, lugar de nacimiento del pugilista estrella.

Kendall decidida a conquistar México con su tequila

De acuerdo con algunos medios, la bebida de la hermana menor de la socialité Kim Kardashian, no se está vendiendo con las expectativas que la modelo esperaba, por eso se reunió con el pugilista para recibir una asesoría o, incluso, para hacerlo socio.

A su salida del exclusivo lugar, el boxeador detalló que sí, que está en pláticas con Kendall para ser socio del tequila 818 que se produce en México, pero "El Canelo" no reveló nada más.

"Oye Canelo, ¿vas a ser socio del tequila 818?", le preguntó un periodista; el boxeador en un principio trató de evadir el cuestionamiento: "no sé de qué me hablas". No obstante, tras dudar, dijo: "Está ahí con el proyecto del tequila y vamos a ver", expresó Álvarez con rapidez y sin dar más detalles.

Sobre el tequila de Kendall Jenner...

En febrero de 2021, la modelo estadounidense presentó oficialmente la bebida 818 tequila. Producto hecho a mano cuya producción se realiza en el estado de Jalisco, México y cuenta con tres presentaciones fabricadas a base de agave azul, que van desde el añejo, pasando por el reposado y blanco.

El tequila de la famosa tiene un precio de 898 pesos el blanco de 750 mililitros; mil 177 pesos el reposado y el añejo alcanzaría un precio mayor a los mil pesos debido a su prolongado tiempo de reposo en las barricas.

