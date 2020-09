"El Canelo" Álvarez demanda a Oscar de la Hoya; quiere regresar al ring

Álvarez estaría reclamando un supuesto incumplimiento de contrato

MÉXICO.— Saúl Álvarez, mejor conocido como "El Canelo", demandó a Oscar de la Hoya, Golden Boy Promtions y DAZN, organizaciones que manejan su carrera.

“El Canelo” ha dejado de pelear porque DAZN no puede pagarle ahora lo que había acordado en su contrato. Saúl Álvarez se queja de esa inactividad y quiere que cumplan con lo que prometieron.

Dicha demanda, de acuerdo con "The Athletic", estaría impuesta por supuesto incumplimiento de contrato.

"El Canelo" Álvarez firmó un contrato de 11 peleas y 350 millones de dólares con DAZN en octubre de 2018, pero solo ha realizado dos combates del pacto, por lo que está en desacuerdo con su promotor y la plataforma de transmisión sobre el pago de sus 35 mdd garantizados por función.

"No le tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a permitir que las fallas de promotores me mantengan fuera del ring. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis fanáticos el espectáculo que se merecen", dijo el púgil.