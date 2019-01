El “Canelo” Álvarez peleará contra Daniel Jacobs el 4 de mayo

Los Ángeles (Notimex).- El boxeador mexicano y actual campeón en dos divisiones, Saúl “Canelo” Álvarez, enfrentará el próximo 4 de mayo al estadounidense Daniel Jacobs en una pelea unificatoria.

“Canelo“, quien ostenta los títulos de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y los medianos del Consejo Mundial de Boxeo y de la AMB, enfrentará al monarca de las 160 libras de la Federación Internacional (FIB) con sus cetros de esta división en juego.

Aunque se llegó a mencionar la posibilidad de completar la trilogía con el kazajo Gennady Golovkin, al final se decidieron por Jacobs para la primera pelea de 2019 del monarca tapatío.

Happy to announce I've officially signed with @DAZN_USA and I'm fighting @Canelo May 4th in Las Vegas on #CincodeMayo Weekend!

Thanks to all parties for making this fight and I promise I'll take full advantage of the moment. #JacobsCanelo #TeamJacobs #BestMiddleweightInTheWorld pic.twitter.com/EWTP6qjnob

— Daniel Jacobs (@DanielJacobsTKO) January 17, 2019