El “Canelo” Álvarez se quita la barba por una buena causa 

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Lo prometido es deuda para Saúl “Canelo” Álvarez.

El pugilista mexicano cumplió su palabra y decidió rasurarse la barba para ayudar a la Asociación Nariz Roja, que apoya a niños con cáncer.

Esta iniciativa comenzó cuando el “Canelo” aceptó el reto de la Asociación, que trató de juntar 500 mil pesos a base de donativos para que él decidiera rasurarse.

En total se recaudaron un millón 250 mil pesos. A través de sus redes sociales, Nariz Roja y Saúl Álvarez compartieron el momento en el que rasuran al boxeador. También dijeron que aprovecharán el momento para subastarla.

🇲🇽 ¡Cumplimos el reto! Logramos superar la meta y recaudamos más de lo esperado. Gracias a todos por su donativo y a @NARIZROJAAC por la invitación.

🇺🇸 We accomplished the challenge! With your support we achieved the goal! #TodosSomosInvencibles #TeamCanelo pic.twitter.com/eeEgA6bdoi

— Canelo Alvarez (@Canelo) January 3, 2019