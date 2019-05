El “Canelo” irradia confianza

Dice que ganará el sábado ante Daniel Jacobs

Saúl “Canelo” Álvarez irradia confianza rumbo a su pelea con Daniel Jacobs, aguantó más tiempo la mirada en el frente a frente y posó con el “Cinturón maya” del CMB, ese que podría ser suyo si gana el sábado, seguro de que noqueará si llega la oportunidad.

Así como ha ocurrido durante toda la promoción de la pelea, con seguridad de ambos equipos y más de los boxeadores, todos muy respetuosos, este miércoles se realizó en el Teatro KA del MGM Grand la última rueda de prensa rumbo a la esperada contienda.

Agradecido por el apoyo que le han brindado, el tapatío habló poco, pero fue muy claro, seguro de que está listo para adaptarse a cualquier estilo que le presente el monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“En el boxeo todo puede suceder, el nocaut siempre está ahí, vengo listo, si se me presenta la oportunidad de noquear lo voy a noquear y si no, ganar por decisión, creo que tengo la experiencia y habilidades, no me importa si es más grande, más chico o más fuerte”.

Jacobs, quien estaba acompañado por su entrenador, Andre Rozier, no dudó en asegurar que es el mejor pugilista en la división de los medianos, lo que quiere ratificar con una gran actuación ante el mexicano.

“Soy el mejor en las 160 libras y el sábado tengo una buena oportunidad para lograrlo”, aseveró Jacobs, quien agradeció al tapatío la oportunidad de hacer esta pelea, en la que buscará unificar los títulos CMB y AMB del tapatío.

Si “Canelo” y Jacobs están confiados, sus equipos de trabajo están en la misma sintonía, particularmente don José “Chepo” Reynoso y Eddy Reynoso, mánager y entrenador del mexicano, en ese orden, quienes aseguraron que el estadounidense no estropeará sus planes.

“Tenemos enfrente un gran peleador, este año queremos barrer para ser el primer mexicano unificado en cuatro títulos”.— NOTIMEX