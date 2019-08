El “Chelís” no se guarda nada en contra de Boy

José Luis Sánchez Solá, “Chelís”, habló sobre el técnico de Chivas, Tomás Boy.

En entrevista para ESPN, el estratega del Puebla habló sobre la relación que tiene con el técnico rojiblanco, a quien enfrentará hoy en duelo de la fecha 3.

“Yo lo vi en octubre, le di la mano y me dijo: no te la mereces, pero me la dio”, comentó el poblano.

“Chelís” también habló sobre la imagen que tiene el técnico de Chivas, a quien calificó como saboteador.

“El mayor saboteador del fútbol mexicano. Cuando tiene el éxito, cuando ya está agarrando el éxito la tira”, declaró.— EL UNIVERSAL