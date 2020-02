El "Chicharito" Hernández, triste por México (vídeo)

Javier “Chicharito” Hernández dijo sentirse triste por la situación de México, la cual describió como una etapa “bien cab…”.

El futbolista grabó un vídeo con el Escorpión Dorado en Los Ángeles y aunque la mayor parte del tiempo se la pasaron riendo y burlándose de distintas cosas, al final mostró su lado más serio al hablar de su país, en el cual no vive desde hace 10 años.

Te puede interesar: Javier "Chicharito" Hernández disfruta de la vida de Hollywood

“Me da mucha tristeza y frustración toda la impunidad, lo que sucede, que cada vez haya más muertes de mujeres, niños, hombres, desaparecidos, la verdad da mucha tristeza”, dijo el “Chicharito”.

Diego Dreyfus, quien también estuvo en el vídeo, recomendó que lo mejor que puede hacer la gente es “mirar hacia adentro y ocuparse de su p… vida”. También pidió “no reventar” tanto en las redes sociales.

Entre otros temas, el “Chicharito” dijo que planea retirarse a los 36 años “más o menos” y que recientemente estuvo en Guadalajara para poder tramitar su visa de trabajo.

El recién llegado al equipo LA Galaxy dijo estar seguro de superar a su compatriota Carlos Vela, quien tiene el récord de más goles durante una temporada en la MLS.

“Si no le ganó me pintó de rosa el cabello, pero si no le ganó en goles y quedo campeón tu pierdes”, apostó el futbolista al Escorpión Dorado.

Síguenos en Google Noticias