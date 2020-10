El ''Chicote'', en deuda con las Chivas

Calderón sabe lo importante que es el equipo tapatío

Su llegada emocionó a la afición de las Chivas, porque Miguel Ponce por fin tendría a un jugador que le peleara la titularidad por la lateral izquierda, pero Cristian Calderón aceptó que no ha podido complacer a los seguidores como ellos quisieran, por una u otra situación.

“No tengo miedo a decir que estoy en deuda con los aficionados que quieren ver al ‘Chicote’ que estaba en Aguascalientes, que estaba en Necaxa; obviamente, sí estoy en deuda, pero no estoy lejos. Voy a llegar a ese nivel que tenía antes y obviamente que la afición rojiblanca quiere ver”, aseguró el zaguero, en videoconferencia organizada por el club.

El Guadalajara exige en muchos aspectos, más de lo que se cree cuando no se está como parte de la institución tapatía. Hasta que no se vive al interior del Rebaño Sagrado, se entiende la magnitud de todo, y el “Chicote” admite que — hoy en día — le ha quedado claro qué debe hacer y que no.

“Por lo mismo que dije que Chivas es el más grande, te cambia todo. Hay algunos hábitos que dejé atrás, que dejé de hacer, porque algo pasó conmigo (se filtraron unas fotografías de él en plena fiesta) el torneo pasado y eso me llevó a perder minutos, a perder nivel de juego, a perder muchas cosas”, aseguró Calderón. “Hoy es diferente, salí y lo aclaré, dije que sería totalmente diferente del ‘Chicote’ que vieron al que llegarán a ver, y es lo que trato de hacer. Con base en esos minutos, en esa oportunidad que me está dando el técnico, verán quién es el verdadero Chicote que estuvo hace un año en Aguascalientes. Cambié muchos hábitos dentro y fuera del campo”, aseguró.

Calderón está considerado como titular para el partido del domingo ante los Xoloitzcuintles de Tijuana, encuentro que si gana el Guadalajara, lo mantendrá afianzado en puestos de liguilla y no perdería la esperanza de seguir luchando por uno de los primeros cuatro puestos, que dan boleto directo.

El Guadalajara viene de vencer en casa al Mazatlán FC, pero todavía deben sacarse la espina de no haber competido como se debe en el Clásico Nacional, cuando perdieron en el Azteca ante el América.— EL UNIVERSAL