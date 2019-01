El City derrota al Liverpool y está a cuatro unidades

El Manchester City revivió en su intento por revalidar el título, al imponerse ayer 2-1 sobre Liverpool, que perdió su condición invicta, en un duelo relevante que coronó el programa por las festividades de fin de año en la Liga Premier inglesa.

El argentino Sergio Agüero abrió el marcador por el conjunto local pero Roberto Firmino igualó por Liverpool. A los 72 minutos, Leroy Sané marcó el tanto de la victoria para los Citizens.

La lucha por el cetro se ha apretado de nuevo, justo cuando parecía que Liverpool tenía una vía más llana para avanzar hacia lo que sería su primer título de liga en 29 años. El Manchester City había sufrido derrotas consecutivas hace menos de dos semanas.

Ahora, los dirigidos por Pep Guardiola están cuatro puntos debajo de Liverpool y recuperaron el segundo puesto, desplazando al Tottenham, cuando restan 17 de las 38 fechas del torneo.

Klopp, molesto

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, se preguntó, en declaraciones a la cadena Sky Sports, cómo el defensa Vincent Kompany pudo no ser expulsado en una dura entrada a Mohamed Salah en la primera parte.

El alemán se refirió así a una barrida del defensa belga en la que fue con los tacos por delante y en la que podría haber hecho mucho daño al egipcio, que afortunadamente salió sin lesiones.

“Me gusta Kompany, pero, ¿cómo demonios no puede ser tarjeta roja? Es el último hombre. Si llega a golpear a Salah lo hubiera dejado fuera para toda la temporada. Sé que no es fácil ser árbitro y puede que no lo viera como yo”, dijo el germano.

“Había mucha presión y era un partido muy intenso. Tuvimos mala suerte para definir”, dijo.— NOTIMEX