El City le pega al Arsenal: 5-0

Chelsea empata con el Liverpool en la Premier

Con dos goles y una asistencia de Ferrán Torres, el Manchester City goleó 5-0 ayer al Arsenal, que jugó con 10 hombres.

Ilkay Gündocan, Gabriel Jesús y Rodri también anotaron para el defensor del título, mientras Arsenal quedó con tres derrotas consecutivas y sin anotar un solo gol en el inicio de la temporada de la Liga Premier.

“Es por eso por lo que no necesitábamos comprar a un delantero”, aseguró Pep Guardiola en alusión a los posibles fichajes de Cristiano Ronaldo y Harry Kane. “Lo intentamos, pero no fue posible. Este plantel es fantástico. Tengo que dar las gracias por los jugadores que me han dado”.

Por otra parte, en partido más parejo, Liverpool y Chelsea empataron 1-1.

La satisfacción es para Chelsea, que sobrevivió con 10 hombres en Anfield tras la expulsión de Reece James.

Kai Havertz abrió el marcador para Chelsea a los 22 minutos. Empató Mohamed Salah, de penal.

Además, West Ham empató 2-2 con Crystal Palace.