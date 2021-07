El Clásico Barcelona-Real Madrid se jugará en Israel este 20 de julio

Leyendas del Barça y Real Madrid esperan dar el máximo en Clásico en Israel.

ESPAÑA.— La rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona nunca termina y se lleva a todos lados, hasta Israel.

En Tel Aviv los veteranos, las leyendas merengues y blaugranas se verán las caras en un juego que forma parte del "Barça The Exhibition" que se realiza por varias partes del mundo.

El Barcelona estará entrenado por Chapi Ferrer y contará en sus filas con hasta 13 leyendas del club: Ronaldinho, Rivaldo, Deco, Jon Andoni Goikoetxea, Miquel Soler y Guillermo Amor, Gaizka Mendieta, Javier Saviola, Ronald de Boer.

Del lado del Real Madrid todavía no se ha confirmado su plantilla, pero se asegura que irán jugadores como Figo, Iker Casillas, además de Beckham, Seedorf, Raúl González, Butragueño.

Los equipos "Legends" (Leyendas) del Barça y el Real Madrid, expresaron sus ganas de dar el máximo en el Clásico de este 20 de julio en la urbe israelí de Tel Aviv.

#Barcelona travels to #Israel to open 'Barça The Exhibition' and for the Legends #Clásico against #RealMadrid With legendary players including Ronaldinho, Figo, Deco , Rivaldo, Roberto Carlos & Others 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/z51Bkc3HbZ