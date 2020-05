El clásico que nunca fue: fiebre viral de 8 barcelonistas lo canceló en 1918

Joan Gámper, mítico presidente del FC Barcelona lo tenía claro cuando se personó en un local madrileño repleto de directivos del Real Madrid. Posiblemente miró su reloj, que marcaba las 10 de la mañana, y entró sin dudarlo. “Señores, buenos días, no podemos jugar”.

No fueron estas sus palabras, todo sea dicho, pero sí una traducción de su intención inmediata al llegar a aquel local ante la indisposición de ocho jugadores blaugranas para enfrentarse ese día al club merengue.

Corría el año 1918 y días antes de este partido, concretamente una semana antes, se jugó la final del torneo de copa, para ese entonces el trofeo más atractivo del país. El Real Unión Club de Irún y el Real Madrid del histórico Santiago Bernabéu se enfrentaban por conseguir el cetro. Con un René Petit, vascofrancés que hacía las delicias del Real Unión, en papel protagónico, el equipo derrotó al Madrid 2 a 0.

Cinco días después, el 17, tenía lugar el primero de dos enfrentamientos amistosos que Joan Gámper había apalabrado con el eterno rival. El encuentro tuvo lugar en la capital española y el Real Madrid repitió derrota, esta vez 1 a 2 ante el Barcelona.

Dos días después, el 19 de mayo, Joan Gamper entró a ese local con un parte médico y la mala noticia de que Julià, Bau, Alcántara, Sancho, Martínez, Costa, Rovira y Vinyals, algunos de ellos verdaderos puntales de la escuadra, “se encuentran padeciendo una fiebre gripal de forma torácica”.

Sí, esa fiebre, la que mató a más de 50 millones de personas en todo el mundo; la malllamada “gripe española” que trajeron los milicianos estadounidenses que batallaron en la I Guerra Mundial; la que apenas comenzaba y se extendería en distintas oleadas hasta 2020; la que marcó la historia bélica de la humanidad de principios del siglo XX.

En las crónicas de la época hay de todo, pero como si se tratara de un programa de televisión de espectáculos y rumores, hubo hasta dimes y diretes entre equipos.

Un día después de la visita de Gámper, el diario ABC contó que la directiva del Madrid, sorprendida por su presencia y la noticia que les acababa de dar, pidieron ir al hotel del equipo blaugrana para comprobar que efectivamente esos jugadores estaban enfermos como decía el parte médico.

Además, las dudas del equipo blanco se alimentaban más —si cabe— con el amor propio al ser derrotado por uno de sus principales rivales de la época en el trofeo de copa, y por haber caído ante su rival más icónico e histórico en su propio estadio aunque fuera un amistoso. Todo en una semana.

No se sabe bien por qué, pero el periódico rectificó su información: “el Madrid no dudó un momento de la veracidad de la indisposición. La visita no tuvo otro carácter que el de compañerismo, y no se hizo con fines fiscalizadores”. Finalmente, el partido se jugó contra otro rival mientras el Barcelona regresaba a casa.— Javier Caballero Lendínez

Joan Gámper (izquierda) dialoga con algunos jugadores del Barcelona antes de jugar un partido en 1918. Joan Gámper con algunos jugadores blaugranas. Parte del equipo del Real Unión, que derrotó al Real Madrid en la final de copa

Final Irún y Real Madrid

La final entre el Real Unión Club de Irún y el Real Madrid tuvo de todo.

Con pasado blanco

El francés René Petit fue el protagonista de los vascos había ganado el año anterior la copa con el equipo blanco.

Polémica incluida

El club merengue protestó dos penales en la segunda parte.