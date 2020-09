El Clásico, sin una apuesta clara

América y Chivas, parejos de cara al encuentro de hoy

Para ser el entrenador más laureado en la historia del América, Miguel Herrera vive momentos complicados.

Las Águilas son blanco de críticas porque no enamoran con su juego. Y los reproches podrían subir de tono si los resultados no le favorecen cuando enfrente sucesivamente a tres de sus rivales más enconados, comenzando hoy con las Chivas.

El Clásico Nacional se lleva toda la atención dentro de la undécima fecha del Torneo Guardianes 2020.

Aunque han ganado tres de sus últimos cuatro partidos y no pierden desde la sexta jornada, el América no convence. Han sacado los resultados más con destellos individuales que con un gran juego de conjunto, algo que el mismo Herrera admite, y los seguidores del equipo han sido implacables en redes sociales donde han vuelto tendencia en cada encuentro la etiqueta #FueraPiojo.

“La gente está en su derecho de sacar sus pensamientos, dejarse sentir, para eso son las redes sociales. Desafortunadamente, se ha convertido en algo más de chisme y más de quejas”, dijo Santiago Baños, presidente deportivo del América a la cadena Televisa, dueña del equipo.

Baños señaló que el América tiene que rectificar su irregularidad: "Tenemos que ser un equipo más constante si pretendemos llegar a donde aspiramos, que es la pelea por el título”.

Aunque el puesto laboral parece seguro para Herrera, los siguientes días podrían poner a prueba la paciencia de la dirigencia. Comenzando el sábado, América comienza un momento clave en el Guardianes porque enfrenta al hilo a Chivas, Cruz Azul y Pumas.

“A mí no me gusta lo que hizo la Federación, tienes tres clásicos en el calendario seguidos y no saben lo que puede significar un mal resultado en esos partidos”, afirmó Herrera, quien ha conseguido cuatro títulos con el América y posee la marca de más triunfos al frente del equipo.

Eso sí, la Federación no tiene nada que ver con esta decisión, pues es algo que tomaron en cuenta la Liga MX junto con las televisoras al momento de elaborar el calendario, antes de que comenzara el campeonato.

“A lo mejor estás en primer lugar ganando el sábado, pero en los otros partidos te puede ir mal y puede uno perder su trabajo”, subrayó el entrenador azulcrema.

“No es nuestra culpa”

Para el “Piojo” el duelo entre América y Guadalajara se mantiene como el de mayor importancia dentro del balompié nacional.

Las Águilas se han acostumbrado a enfrentar a estos clubes dentro de la Liguilla, incluso, en las finales. La última vez que se enfrentó a las Chivas en esas instancias fue en 2016.

“No es nuestra culpa”, respondió Miguel Herrera sobre la ausencia del Rebaño en la “fiesta grande” del fútbol mexicano, pero defendió la historia del Clásico Nacional.

“Nosotros ahí estamos (en Liguilla), enfrentando a Tigres y Cruz Azul, (frente al Guadalajara) es un Clásico muy importante y que mueve las masas. No es nuestra responsabilidad el porqué se ha ido a menos el Clásico. Si no nos ha tocado partido de esa índole [eliminación directa] frente a Chivas es porque no nos lo hemos encontrado”, subrayó Miguel. “Desde niño, crecí siempre viendo el América-Chivas, después crecieron y se fortalecieron los otros, contra Cruz Azul y Pumas”.

Regresa el chiverío

Por malos resultados Chivas ya despidió este torneo al entrenador Luis Fernando Tena y su relevo Víctor Manuel Vucetich tiene al equipo en una racha de cuatro partidos sin derrotas y como el sexto mejor equipo con sus 15 puntos, cinco menos que el América.

Con Vucetich, el Guadalajara recuperó orden defensivo, pero le ha faltado profundidad después de tres cuartos de cancha y el equipo tiene 10 goles en 10 fechas, para ser el 13er mejor ataque. El América es el primero del torneo con 21 tantos.

“La diferencia son cinco puntos, pero las circunstancias son distintas porque aquí hubo cambio de técnico, además de que algunos jugadores han tenido Covid, y son factores que intervienen en la irregularidad de ciertos momentos”, dijo Vucetich. “Es evidente que el encuentro que vamos a vivir contra el América tiene una connotación mucho más importante que otros juegos y buscaremos una victoria”.