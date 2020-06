El Covid-19 enluta al fútbol nacional

Aarón Padilla no resiste y fallece ayer de 77 años

Aarón Padilla, dos veces mundialista con la selección de México y luego directivo en el fútbol local, falleció ayer luego de varios días de batallar con el coronavirus. Tenía 77 años.

Pumas, equipo donde debutó como jugador en 1962, confirmó la noticia del fallecimiento.

El “Gansito” Padilla jugó con el Tricolor en los mundiales de Inglaterra 1966 y México 1970. A su retiro, trabajó como dirigente de Pumas, donde fue presidente deportivo y se coronó bicampeón en el 2014.

Padilla ingresó al Salón de la Fama del fútbol mexicano en el 2015.

Su hijo del mismo nombre le dijo hace unos días a la cadena ESPN que Padilla llevaba un par de semanas padeciendo problemas derivados del nuevo coronavirus y era atendido en su hogar en la capital con supervisión médica las 24 horas.

“Está en una situación delicada, luchando por su vida y nosotros luchando junto a él. Está en su casa, con todos los medicamentos necesarios”, dijo Aaron Padilla Jr. a la televisora en ese momento. “Desgraciadamente le dio esta enfermedad y lleva semana y media con ella, con aumento de calentura y estados críticos, pero tiene toda la atención en casa”.

Como jugador, Padilla también vistió los colores del Atlante. Como dirigente, fue presidente deportivo de Pumas y también ocupó puestos en la comisión disciplinaria y como presidente de la comisión de arbitraje en el 2006 y se mantuvo en el puesto hasta el 2012.

Su hijo dijo que en los últimos años padeció el mal de Alzheimer.

“Extraordinario ser humano e ícono del balompié nacional. Mundialista en 1966 y 1970. Además, fue un maravilloso amigo y parte esencial de la familia del fútbol mexicano”, dijo la Liga MX en un mensaje en sus redes sociales.

Emotivos mensajes

El gremio futbolístico lo recordó con emotivos mensajes, especialmente su amigo y exjugador Enrique Borja, quien se dijo afectado.

“Hoy despedí a mi hermano y mejor amigo AARON PADILLA, compartimos la vida y las canchas con nuestras familias, hoy te adelantas, pero los enormes recuerdos que tenemos, seguirán hasta que volvamos a encontrarnos. Gracias hermano”, expresó Borja en sus redes sociales.

Padilla y Borja fueron compañeros en Pumas y donde lograron el subcampeonato de la Temporada 1967-68. También compartieron vestidor en la selección, al disputar el Mundial de Inglaterra 66, uno de los momentos que ambos remarcaron en sus trayectorias.

En el duelo contra Francia, en Wembley, surgió la famosa frase de “¡Borja, no falles, no falles!”, narrada por el mítico Fernando Marcos. Y todo por aquel centro desde izquierda que mandó el “Gansito” a Borja, quien trató de finiquitar la jugada con un potente disparo; sin embargo, el arquero la rechazó, aunque Enrique no tuvo problemas para encontrarse el balón y meterla.— EL UNIVERSAL Y AP