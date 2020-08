El Covid frena la Serie del Metro

Yanquis y Mets no jugarán, para esperar pruebas

El coronavirus volvió a pegarle al béisbol de las Grandes Ligas.

Después de dos pruebas positivas por Covid-19 en la organización de los Mets de Nueva York, las autoridades de MLB decidieron posponer el partido d ayer entre los metropolitanos y los Marlines de Miami en el Marlins Park. Y de paso, anunciaron que la serie de fin de semana entre los Mets y los Yanquis de Nueva York, el plato estelar del béisbol programado para el Citi Field, igual fue pospesta en una abundancia de precaución y para permitir pruebas adicionales y rastreo de contactos.

Los Mets viajaron ayer temprano a su sede en la Gran Manzana.

Según la cadena ESPN, los miembros de los Mets que dieron positivo por Covid-19 son un jugador y un miembro del personal, a quienes no identificó, esto dentro de la indicación de que no se dé a conocer nombres de contagiados hasta que no pasen las pruebas.— GASPAR SILVEIRA